Belmonte de San José se alza con el galardón Pueblo Mágico de Aragón

Ha sido el voto popular el que ha alzado a Belmonte de San José a lo más alto del podio de los premios Pueblos Mágicos de España 2027. La red abrió la terna de votaciones en categoría nacional y regional, que es la que ha ganado Belmonte. A la localidad le ha bastado menos de un año para conquistar a quienes se han acercado a conocer sus calles y su patrimonio natural, cultural y patrimonial. En noviembre del pasado año el pueblo fue incluido en esta red, lo que ha supuesto un impulso a nivel turístico.

La oficina de turismo sigue realizando visitas a demanda, y se han habilitado nuevos servicios como el parquin de autocaravanas, que también alberga a vehículos. Además de atraer a más público, estar en la red supone mayor visibilidad y promoción de la localidad. Con este nuevo reconocimiento que alarga el reinado todo el año próximo, el impulso será mayor.

Belmonte se ha alzado con el premio regional en Aragón; mientras que el Premio Pueblo Mágico del Año 2027 es Padrón, en A Coruña.