El Club Voleibol Kasalkas continúa creciendo y afronta la temporada 2026/2027 con un total de 247 jugadores, una cifra que refleja la consolidación del proyecto deportivo de la entidad caspolina. El club ha presentado oficialmente a todos sus equipos y cuerpos técnicos en un acto que ha reunido a deportistas, entrenadores, familiares y aficionados, con las gradas llenas y un ambiente festivo para dar la bienvenida a la nueva campaña.

La presentación ha servido para mostrar la estructura deportiva y organizativa del Kasalkas, que incorpora nuevos integrantes a su cuerpo técnico y continúa apoyándose en el trabajo de delegados, voluntarios y miembros de la junta directiva. La entidad ha querido reconocer públicamente su implicación y dedicación para garantizar el funcionamiento de los diferentes equipos durante toda la temporada.

Calanda se incorpora al proyecto deportivo

Una de las principales novedades de esta campaña es la incorporación de tres equipos de Calanda a la estructura del Club Voleibol Kasalkas. Se trata de un conjunto infantil y dos alevines, que estarán dirigidos por las entrenadoras Selena, Auri, Jessica y María.

La presentación de estos nuevos equipos ha sido una de las sorpresas del acto y supone un nuevo paso en la expansión territorial del club, que amplía su presencia en el territorio y refuerza su apuesta por la promoción del voleibol entre los más jóvenes.

El crecimiento de la entidad también viene acompañado de nuevas incorporaciones al equipo de entrenadores y de la implicación de delegados interesados en obtener la titulación correspondiente, con el objetivo de seguir fortaleciendo la estructura deportiva y formativa del Kasalkas.

Un aniversario especial con las gradas llenas

La presentación ha estado marcada también por la celebración del 15º aniversario del Club Voleibol Kasalkas. Para conmemorar esta trayectoria, la entidad ha preparado unas medallas especiales que se han entregado a todos los asistentes como recuerdo de una jornada significativa para la familia del voleibol caspolino.

Los diferentes equipos han desfilado por el pasillo de presentación entre los aplausos del público antes de posar para las fotografías oficiales en un photocall, elaborado por las integrantes del conjunto juvenil femenino. La iniciativa ha contribuido a dar protagonismo a los propios jugadores en una jornada repleta de fotografías, sonrisas y momentos compartidos.

El club también ha aprovechado el encuentro para agradecer el respaldo de sus patrocinadores y colaboradores. Asimismo, ha reconocido la colaboración de Madroños en la venta de productos oficiales del club y de Sport Class, que ha instalado un expositor de ropa deportiva especializada en voleibol.