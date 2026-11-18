La Liga de Tenis de Mesa de Alcorisa continúa creciendo y afronta su quinta edición con récord de participación y un formato renovado. Un total de 40 jugadores toman parte en la competición, que arrancó el pasado 9 de noviembre y que esta temporada incorpora dos importantes novedades: la creación de una segunda división individual y una modalidad de dobles. La iniciativa, organizada por el Alcorisa Club de Tenis, reúne a aficionados de la localidad y de otros municipios cercanos, consolidándose como una cita deportiva habitual en el calendario alcorisano.

El campeonato da un salto respecto a las cuatro ediciones anteriores, en las que únicamente se disputaba una competición individual con una sola categoría. La buena acogida de la iniciativa ha permitido ampliar la oferta hasta las tres modalidades actuales, con 14 participantes en primera división, diez en segunda y ocho parejas inscritas en dobles.

Desde la organización destacan la respuesta de los jugadores y muestran su satisfacción por el interés que han despertado especialmente las nuevas categorías, que permiten ampliar las posibilidades de participación y ofrecer diferentes alternativas competitivas a los aficionados al tenis de mesa.

Artemio Estopañán lidera la primera división

La competición ya ha comenzado a dejar sus primeros resultados. En la máxima categoría individual, Artemio Estopañán, jugador de Ejulve, encabeza la clasificación provisional después de disputar tres encuentros, con un balance de dos victorias y una derrota.

La primera división reúne a 14 jugadores: Mario Acedo, Jorge Ballestero, David Berna, Alfonso Carceller, Artemio Estopañán, Adrián Indart, Jorge Lahoz, David Lastre, Javi Lecina, Óscar Maurel, Aurelio Omedas, David Omedas, Armando Gracua y Alfonso Pequerul.

Por su parte, la recién estrenada segunda división presenta una clasificación especialmente igualada en sus primeras jornadas. Sergio Adán, Nacho Lecina, Vicky Fernández y Guillermo del Moral comparten el liderato provisional, todos ellos con una victoria en su casillero. En esta categoría también compiten Carlos Cortés, Luis Gracia, Jorge Martínez, Manuel Muniesa, Rubén Peralta y Gerardo Villarroya, hasta completar los diez inscritos.

Ocho parejas estrenarán la modalidad de dobles

Otra de las principales novedades de esta quinta edición es la incorporación de una competición por parejas, que cuenta con ocho equipos inscritos y que todavía no ha disputado sus primeros encuentros.

Las parejas participantes están formadas por David Berna y Óscar Maurel; Mario Acedo y Adrián Indart; Guillermo del Moral y Vicky Fernández; Javi Lecina y Nacho Lecina; Carceller y Luis Gracia; Gerardo Villarroya y Alloza; Alfonso Pequerul y Jorge Ballestero; y David Omedas y Aurelio Omedas.

Esta nueva modalidad permitirá a los participantes combinar su presencia en las categorías individuales con los encuentros por equipos de dos jugadores, ampliando así el programa competitivo de una liga que continúa ganando presencia entre los aficionados de Alcorisa y su entorno.

Una primera fase de liga y eliminatorias por el título

El sistema de competición mantiene la estructura utilizada en anteriores ediciones. En una primera fase, los jugadores se enfrentarán mediante un formato de liga de todos contra todos, cuyos resultados determinarán las posiciones de la clasificación.

Posteriormente se disputará una fase final de eliminatorias, a la que accederán los participantes en función de los puestos obtenidos durante la liga regular. Este sistema permitirá mantener la emoción competitiva hasta la resolución de los diferentes cuadros. La organización prevé que el campeonato se prolongue hasta finales del mes de febrero, cuando se conocerán los vencedores de las distintas categorías.

El Alcorisa Club de Tenis valora positivamente el crecimiento experimentado por la iniciativa y, especialmente, la acogida que han tenido las dos modalidades incorporadas esta temporada. La quinta edición supone así un nuevo paso en la consolidación del tenis de mesa como una alternativa deportiva y competitiva en el municipio, con una participación que trasciende las fronteras de Alcorisa y alcanza a otras localidades del territorio.