El Club Cabral Team de taekwondo regresó con pleno de medallas del Campeonato de Aragón de Poomsae, celebrado este pasado fin de semana en el Polideportivo Río Ebro de Zaragoza. Los tres representantes de la entidad consiguieron subir al podio en una jornada en la que destacó especialmente la actuación de Enzo Barcelon, que se proclamó triple campeón autonómico. Daniel Ibáñez y Diego Bergua completaron el balance del club con una medalla de plata y otra de bronce, respectivamente.

Barcelon fue uno de los grandes protagonistas de la expedición al conseguir imponerse en las tres categorías en las que tomó parte. El deportista conquistó el oro tanto en infantil individual como en cadete individual, a los que sumó un tercer título en la modalidad de dúo cadete junto a su compañera zaragozana Alia Tejerina.

Por su parte, Daniel Ibáñez se proclamó subcampeón de Aragón en categoría infantil individual, mientras que Diego Bergua consiguió la medalla de bronce en alevín individual. De esta manera, el Club Cabral cerró su participación en la cita autonómica con un balance de cinco metales y con todos sus representantes en el podio.

Barcelon, convocado por la selección aragonesa

Los buenos resultados obtenidos en Zaragoza llegan a escasas semanas de una nueva cita de carácter nacional. Tanto Enzo Barcelon como Daniel Ibáñez representarán al Club Cabral en el Campeonato de España de Poomsae por Clubes, que se celebrará dentro de tres semanas.

Además, Barcelon ha sido convocado por la selección aragonesa para participar en el Campeonato de España por Autonomías, donde tendrá la oportunidad de defender los colores de Aragón. La entidad también contará con representación en la modalidad de combate y desplazará a un total de cinco deportistas a las citas nacionales.

Próxima parada, Miranda de Ebro

Antes de afrontar los campeonatos nacionales, el Club Cabral volverá este fin de semana a la competición, aunque en esta ocasión lo hará en la modalidad de combate. Cuatro deportistas de la entidad se desplazarán este sábado 21 de noviembre hasta tierras burgalesas para disputar el Open Internacional de Miranda de Ebro.

La expedición estará formada por Marc Vicente, que competirá en categoría sénior de menos de 68 kilos; Hugo Vicente, en júnior de menos de 51 kilos; Samuel Romeo, en cadete de menos de 53 kilos; y Enzo Barcelon, en cadete de menos de 45 kilos. Este último afrontará así su segunda competición en apenas una semana y cambiará la técnica por el combate después de conquistar tres títulos autonómicos en Zaragoza, demostrando su versatilidad en ambas modalidades del taekwondo.