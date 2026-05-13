Alcañiz invierte 51.000 euros en convenios sociales para colaborar con ocho entidades de la ciudad

El Ayuntamiento de Alcañiz ha renovado los convenios que suscribe anualmente con ocho asociaciones sociales del municipio para el mantenimiento de su actividad. El importe total de las ayudas municipales de 2026 suscritas asciende a 51.000 euros.

El acto de firma de convenios tuvo lugar en la Sala de Exposiciones de Alcañiz, donde se dieron los representantes de las asociaciones sociales que operan en Alcañiz y sus alrededores. Este año, los beneficiarios son Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Bajo Aragón (AFEDABA) 'Los Calatravos', Asociación de Amas de Casa de Alcañiz ‘ERCÁVICA’, Asociación Las Cañas, Asociación Pro Salud Mental Asapme Bajo Aragón, Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (ATADI)-ALBADA, Fundación Atención Temprana, Asamblea Comarcal de Cruz Roja en el Bajo Aragón y Asociación contra el Cáncer.

Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz agradeció “la gran labor que hacen en la sociedad alcañizana” a los representantes de las asociaciones con las que se han firmado los convenios. “desde el Ayuntamiento de Alcañiz estamos convencidos de que esta cantidad que se aporta a estas ocho asociaciones supone un esfuerzo para las arcas municipales que se invierte muy positivamente en el bienestar social de todos”

La concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Alcañiz, Marta Alquézar, subrayó que “las asociaciones con las que hemos firmado convenio hacen fuerte el tejido social social de Alcañiz forjando una red solidaria y responsable, que repercute positivamente no sólo en sus asociados sino también en el conjunto de la población.”

Convenios firmados

El convenio que se ha firmado con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Bajo Aragón (AFEDABA) 'Los Calatravos' asciende a 15.000 euros. Esta asociación se fundó en 2004 con el objetivo dar una atención específica y profesionalizada a los enfermos de Alzheimer además de ofrecer información, apoyo y formación a sus cuidadores, para así mejorar la calidad de vida de ambos.

También se firmó el convenio de apoyo a la Asociación de Amas de Casa de Alcañiz ‘ERCÁVICA’ por valor de 3.000 euros. Ercavica es una veterana asociación local, que cuenta con más de cincuenta de años de historia, que promueve las actividades culturales y formativas para fortalecer lazos entre asociadas. Desde el Ayuntamiento de Alcañiz también se está apoyando a esta asociación en la instalación de un ascensor en su sede.

Asociación Las Cañas recibirá 3.000 euros para la financiación para su mantenimiento y actividades. La Asociación “Las Cañas”, fundada en 2006, está formada por un grupo de familiares de personas con diversidad funcional. Tiene como finalidad impulsar acciones formativas en escenarios educativos inclusivos que permitan el desarrollo personal personas adultas con diversidad funcional. Su sede está en Alcañiz, pero su radio de acción se extiende a otras localidades vecinas.

También se ha firmado un convenio con la Asociación ProSalud Mental Asapme Bajo Aragón por importe de 8.000 euros. Constituida en el año 2007, es una entidad sin ánimo de lucro que presta sus servicios a personas con enfermedad mental y a sus familiares. La intervención directa con la persona con enfermedad mental se basa en la puesta en marcha de acciones y medidas que persiguen el fomento de su autonomía, mejora de calidad de vida y su integración social y laboral.

Los 9.000 euros del convenio firmado con la Agrupación Turolensede Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (ATADI)-ALBADA estarán destinados a la mejora de las instalaciones del centro con el que operan desde de Alcañiz. Esta asociación cuenta con un centro de día, un centro ocupacional y una residencia inaugurada el pasado año. ATADI nació en 2005 tras la unión de 7 asociaciones de familiares de personas con discapacidad intelectual. Esta unión permitió la creación de una red de 10 centros que hoy atiende a más de 300 personas con discapacidad.

La Fundación AtenciónTemprana se beneficiará de un convenio con el Ayuntamiento de Alcañiz que asciende a 5.000 euros para el desarrollo de su actividad. Alcañiz acoge uno de los 22 centros de los que dispone la entidad en Aragón. Se trata de una organización sin ánimo de lucro constituida en el año 2003 que dedica su actividad al cuidado y a la atención especializada de la infancia y de la adolescencia, desarrollando servicios de atención integral para los usuarios y sus familias.

El Ayuntamiento aportará 6.000 euros según el convenio firmado para atender la financiación del mantenimiento de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en el Bajo Aragón, así como de las actividades que desarrolla que abarcan áreas como la intervención social, tele-asistencia, ayuda a domicilio, formación y apoyo escolar a menores.

Finalmente, la Asociación contra el Cáncer (AECC) ha renovado un convenio por 2.000 euros para apoyar sus actividades. Su personal presta asesoramiento y ayuda psicológica a pacientes y familiares de pacientes afectados por esta enfermedad desde una sede cedida por el Ayuntamiento de Alcañiz.