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09 OCT 2026|

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El PSOE acusa a la DGA de «falta de voluntad» para resolver el alto tráfico de arcillas y el gobierno asegura que se trabaja en la variante de Aguaviva

Octavio López se ofrece a reunirse lo antes posible con los alcaldes de los municipios afectados y defiende que se está trabajando en los proyectos técnicos para mejorar las vías

Ariño mostrando las dos cartas que han enviado los alcaldes de la zona afectada a Octavio López./ PSOE
Ariño mostrando las dos cartas que han enviado los alcaldes de la zona afectada a Octavio López./ PSOE

La COMARCA09 10 2026

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El tráfico pesado de arcillas que afecta a varios pueblos del Bajo Aragón Histórico se ha debatido este viernes en el Pleno de laas Cortes. La diputada y alcaldesa de Mas de las Matas, María Ariño, ha acusado al Gobierno de Jorge Azcón de “falta de voluntad” para resolver los problemas que ocasiona el transporte de arcillas.

El consejero ha asegurado que se está trabajando en los proyectos técnicos para mejorar las deficiencias que tienen las carrecteras de la zona. Igualmente, ha asegurado que en los presupuestos de 2027 se incluirá el proyecto de estudio de la variante de Aguaviva para evitar que más de 700 camiones diarios dejen de atravesar la travesía del municipio. También se plantean un acondicionamiento de la T-38 para mejorar el trazado entre las localidades de Molinos y Seno.

Ariño ha criticado que los arregos que se han hecho hasta ahora son insuficientes. “Parches en las peores curvas, dobles o triples tratamientos con gravilla suelta que cuando juntamos con vehículos de gran tonelaje y días de lluvia multiplican el peligro”, ha explicado antes de reclamar: “no queremos más parches, queremos seguridad”.

La diputada y alcaldesa ha acusado a las instituciones gobernadas por los populares de ser más diligentes para reunirse con las empresas que con los alcaldes. “Modelo PP”, ha señalado preguntándose si la razón “de esta falta de interés” es que ninguno de los alcaldes de los municipios afectados es del PP. “Nuestros vecinos necesitan soluciones ahora, no dentro de 14 años”, ha apuntado Ariño tras una intervención en la que ha advertido al consejero: “señor López, cuando ocurra una desgracia no podrá decir que nadie le había avisado”.

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