La Iglesuela del Cid dispondrá de cuatro viviendas más para nuevos pobladores

La Iglesuela del Cid ampliará la oferta de vivienda con cuatro nuevas tras la rehabilitación de dos edificios. El objetivo es fomentar la atracción de nuevos habitantes a través del alquiler. Esta actuación será financiada mediante una subvención de 253.000 euros del Gobierno de Aragón y con fondos propios.

Se rehabilitará por completo la conocida Casa Morraja, una vivienda que ya adquirió el Consistorio; y también se crearán tres apartamentos en la calle Callizo Carcasés, en un inmueble que se encontraba en estado de ruina. Las obras permitirán reformar las estructuras y los cimientos. Como indican desde el Ayuntamiento, se podrá destinar a las tres viviendas un total de aproximadamente 60.000 euros cada una, y alrededor de 130.000 al inmueble rehabilitado al completo.