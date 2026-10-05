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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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05 OCT 2026|

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La Iglesuela del Cid dispondrá de cuatro viviendas más para nuevos pobladores

Se rehabilitarán dos edificios con una subvención del Gobierno de Aragón y fondos propios municipales. Los apartamentos saldrán al alquiler

La Iglesuela del Cid rehabilitará edificios para crear nuevas viviendas. / LC
La Iglesuela del Cid rehabilitará edificios para crear nuevas viviendas. / LC

La COMARCA05 10 2026

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Gente y FamiliaInfraestructurasSociedad

La Iglesuela del Cid ampliará la oferta de vivienda con cuatro nuevas tras la rehabilitación de dos edificios. El objetivo es fomentar la atracción de nuevos habitantes a través del alquiler. Esta actuación será financiada mediante una subvención de 253.000 euros del Gobierno de Aragón y con fondos propios.

Se rehabilitará por completo la conocida Casa Morraja, una vivienda que ya adquirió el Consistorio; y también se crearán tres apartamentos en la calle Callizo Carcasés, en un inmueble que se encontraba en estado de ruina. Las obras permitirán reformar las estructuras y los cimientos. Como indican desde el Ayuntamiento, se podrá destinar a las tres viviendas un total de aproximadamente 60.000 euros cada una, y alrededor de 130.000 al inmueble rehabilitado al completo.

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