La Universidad de la Experiencia inaugura su curso 2026-2027 con 100 alumnos matriculados en Alcañiz

La Universidad de la Experiencia de Alcañiz ha inaugurado el curso 2026-2027 en el Palacio Ardid este miércoles por la mañana. Esta nueva edición viene con novedades y es que las conferencias pasan de 4 a 11 y han completado el 100% de las matrículas. El proyecto fue impulsado por la Universidad de Zaragoza hace 26 años con el objetivo de acercar la formación universitaria a las personas mayores de 55 años de cualquier nivel educativo y formativo.

Ángel Luis Monge, director de la Universidad de la Experiencia en Aragón, ha sido el encargado de la apertura institucional junto al alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano. "Nuestro objeto es la cultura, pero también es un espacio para disfrutar, divertirse y tener un reto agradable a lo largo de todo el año", ha comenzado Monge. Sobre los alumnos ha destacado que "sois un público que me encanta, porque sois muy participativos, entregados y con ganas de aprender".

Actualmente, la Universidad de la Experiencia cuenta con 20 sedes repartidas por toda la comunidad, y todas ellas han cubierto el 100% de sus plazas, lo que suma 4.000 estudiantes matriculados. Monge ha subrayado que la opinión de los alumnos cuenta y es por ese motivo por el que han decidido aumentar el número de conferencias.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha subrayado la importancia de mantener estas iniciativas para la población de más de 55 años: "Se trata de una experiencia muy nutritiva y con una alta demanda. La gente la espera con mucho ánimo". Además, también ha agradecido la presencia de Francisco Serrano. Durante la apertura académica se han entregado los diplomas a los alumnos que ya han completado tres o seis años de formación.

Entrega de los diplomas./ G.R.

Conferencia inaugural

La primera conferencia ha corrido a cargo del presidente de Ibercaja, Francisco Serrano. Bajo el título 'La Gobernanza como eje de la competitividad empresarial' poniendo el foco en esta cuestión. "Vivimos tiempos muy convulsos, no solo por la parte más política, sino realmente lo que hay de fondo, las grandes tendencias", ha subrayado. En este sentido, ha apuntado a la transformación tecnológica, sociológica y demográfica como un espacio que genera incertidumbre a las empresas.

Por ello, para Serrano la gobernanza puede verse como "un mal necesario si lo dejas puramente circunscrito a lo que es el funcionamiento formal de la toma de decisiones". Considera que va mucho más allá: "Empezando por los valores y la cultura de la empresa". Para él, fomentar unos valores adecuados y unos valores socialmente sostenibles no tiene que ser la mera maximización del beneficio, sino "situar a las personas en el centro".

También se ha mostrado encantado de ser la persona encargada de la inauguración porque "la Universidad de la Experiencia es un proyecto precioso que crea territorio y convivencia. En ese marco encaja muy bien la filosofía de Ibercaja y, por lo tanto, es muy importante para nosotros apoyar iniciativas como esta".