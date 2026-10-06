Actualizado 17:37

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

06 OCT 2026|

Actualizado 17:37

El talento joven de Andorra se abre paso: Una beca universitaria ofrece nuevas oportunidades a Dagmara Tarutin

La estudiante ha sido elegida para beneficiarse de una de las Becas de Grado Jesús Serra, un programa que reconoce el esfuerzo de los primeros de cada familia en acceder a una formación universitaria

La andorrana Dagmara Tarutin, la única estudiante de Teruel que se beneficiará de las Becas de Grado Jesús Serra 2026 / Fundación Occident
La andorrana Dagmara Tarutin, la única estudiante de Teruel que se beneficiará de las Becas de Grado Jesús Serra 2026 / Fundación Occident

La COMARCA06 10 2026

Comentar

Andorra

EducaciónSociedad

La andorrana Dagmara Tarutin se beneficiará este curso de una de las Becas de Grado Jesús Serra de Fundación Occident. El programa se dirige a jóvenes excepcionales que serán los primeros de su familia en acceder a una formación universitaria, o las primeras mujeres de su entorno familiar en estudiar una carrera STEM.

En el caso de Tarutin, la estudiante apasionada por la literatura y los idiomas acaba de iniciar sus estudios en Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, convirtiéndose en la primera persona de su familia en acceder a este tipo de formación académica. “Para mí, la literatura, la lengua y la cultura no son solo conocimientos académicos, sino una manera de relacionar personas, ideas e historias”, destaca.

Los beneficiarios de las Becas de Grado Jesús Serra 2026 son jóvenes que han superado con éxito sus estudios de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior, con pocos referentes universitarios en su entorno cercano. Entre las 64 solicitudes recibidas este año, el comité ha seleccionado a 14 jóvenes —11 chicas y 3 chicos— procedentes de 9 comunidades autónomas (Asturias, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco), con una nota media de 9,23. Estos jóvenes han comenzado este curso 2026/2027 su andadura universitaria en grados tan diversos como Ingeniería Aeroespacial, Psicología, Filología Hispánica o Criminología, que estudiarán en 11 universidades repartidas por todo el territorio español.

Tercera edición de éxito

Si algo ha caracterizado a la 3.ª edición del programa, ha sido el foco que la Fundación ha puesto en facilitar el acceso de los jóvenes con discapacidad a una educación de calidad, aumentando el número de becas disponibles de 12 a 14, con dos nuevas plazas reservadas para personas con una discapacidad igual o superior al 33 %.

La respuesta a esta apuesta ha superado las expectativas de la propia Fundación. Por primera vez, siete personas con discapacidad se han presentado a la convocatoria, y no solo han cubierto las dos plazas reservadas —una por cada vía de acceso—, sino que una tercera persona con discapacidad ha sido seleccionada a través del proceso general.

“Decidimos añadir dos plazas para personas con discapacidad, porque es una comunidad a la que Fundación Occident apoya desde todos sus programas. Nuestra sorpresa ha sido el éxito de la convocatoria, ya que finalmente han sido tres los jóvenes con discapacidad seleccionados. El talento estaba allí, lo que faltaba era decirles alto y claro que esta oportunidad era para ellos. Seguiremos trabajando para que ninguna barrera, tampoco las menos visibles, se interponga entre un joven y su futuro”, explica Laura Halpern, presidenta de Fundación Occident.

Con ellos son ya casi 40 los jóvenes que forman parte de la comunidad de Becados Jesús Serra, que crece convocatoria tras convocatoria. Fundación Occident les acompaña durante su etapa universitaria con apoyo económico, académico, profesional y personal.

El objetivo de las Becas de Grado Jesús Serra es proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para completar sus estudios y, llegado el momento, dar el salto al mercado laboral. Por eso, además de las ayudas económicas –cobertura del precio público de la matrícula, cuantías ligadas a la renta y a la residencia, y otra complementaria por aprovechamiento, así como apoyo para formación complementaria y material académico–, el programa incluye un acompañamiento integral durante su etapa universitaria. Los becados acceden a un programa de mentoría personalizada, que les conecta con un profesional de su ámbito de estudio; un programa de formación en habilidades blandas, con sesiones online y presenciales; y un programa de bienestar emocional, que ayuda a los becados y becadas a afrontar esta nueva etapa y a desarrollar recursos personales clave.

“Acceder a la universidad es solo el primer paso. La formación superior es una herramienta estratégica para alcanzar puestos de alta cualificación y, por ello, incrementar la presencia de estudiantes con discapacidad en las aulas universitarias es una prioridad compartida. Por eso becas como esta importan: no solo abren la puerta de la universidad, sino que acompañan a estos jóvenes para que ese esfuerzo se traduzca después en oportunidades reales”, señala Norma Ramos, consultora en Empresas y Discapacidad de Fundación Prevent y miembro del comité evaluador de las Becas de Grado Jesús Serra.



Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Iris Alquézar se corona subcampeona de España de SuperEnduro en su primera temporada

La piloto de Andorra, que empezó en el motociclismo hace apenas cuatro años, cierra una temporada de aprendizaje en la que también ha competido en Motocross y Enduro

Comentar

Iris Alquézar se corona subcampeona de España de SuperEnduro en su primera temporada

Herido grave un motorista tras salirse de la vía y chocar contra un guardarrail en Ejulve

El hombre, de 40 años, presentaba posibles fracturas en tobillo, hombro y caja torácica tras el siniestro

4

Herido grave un motorista tras salirse de la vía y chocar contra un guardarrail en Ejulve

Andorra presenta su cartel de Lakuerter Íbera, que este año cambiará de ubicación

El Consejo de Clanes y el Ayuntamiento presentan el cartel de la XVIII edición de la Fiesta de Interés Turístico de Aragón, obra de Lucía García Franco

1

Andorra presenta su cartel de Lakuerter Íbera, que este año cambiará de ubicación

La Iglesuela del Cid dispondrá de cuatro viviendas más para nuevos pobladores

Se rehabilitarán dos edificios con una subvención del Gobierno de Aragón y fondos propios municipales. Los apartamentos saldrán al alquiler

Comentar

La Iglesuela del Cid dispondrá de cuatro viviendas más para nuevos pobladores

La residencia Fundación Grupo Arcoíris de Valderrobres cumple un año con sus 67 plazas ocupadas

El centro celebra este jueves su primer aniversario con una jornada de puertas abiertas, música y actividades para residentes y familias

1

La residencia Fundación Grupo Arcoíris de Valderrobres cumple un año con sus 67 plazas ocupadas

Utrillas propone ceder suelo municipal para impulsar la creación de una cooperativa de vivienda

El Ayuntamiento estudia ceder un terreno para crear viviendas en propiedad o en cesión de uso y facilitar el acceso especialmente a jóvenes y personas mayores

1

Utrillas propone ceder suelo municipal para impulsar la creación de una cooperativa de vivienda
Periódico del Bajo Aragón Histórico