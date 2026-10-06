El talento joven de Andorra se abre paso: Una beca universitaria ofrece nuevas oportunidades a Dagmara Tarutin

La andorrana Dagmara Tarutin se beneficiará este curso de una de las Becas de Grado Jesús Serra de Fundación Occident. El programa se dirige a jóvenes excepcionales que serán los primeros de su familia en acceder a una formación universitaria, o las primeras mujeres de su entorno familiar en estudiar una carrera STEM.

En el caso de Tarutin, la estudiante apasionada por la literatura y los idiomas acaba de iniciar sus estudios en Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, convirtiéndose en la primera persona de su familia en acceder a este tipo de formación académica. “Para mí, la literatura, la lengua y la cultura no son solo conocimientos académicos, sino una manera de relacionar personas, ideas e historias”, destaca.

Los beneficiarios de las Becas de Grado Jesús Serra 2026 son jóvenes que han superado con éxito sus estudios de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior, con pocos referentes universitarios en su entorno cercano. Entre las 64 solicitudes recibidas este año, el comité ha seleccionado a 14 jóvenes —11 chicas y 3 chicos— procedentes de 9 comunidades autónomas (Asturias, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco), con una nota media de 9,23. Estos jóvenes han comenzado este curso 2026/2027 su andadura universitaria en grados tan diversos como Ingeniería Aeroespacial, Psicología, Filología Hispánica o Criminología, que estudiarán en 11 universidades repartidas por todo el territorio español.

Tercera edición de éxito

Si algo ha caracterizado a la 3.ª edición del programa, ha sido el foco que la Fundación ha puesto en facilitar el acceso de los jóvenes con discapacidad a una educación de calidad, aumentando el número de becas disponibles de 12 a 14, con dos nuevas plazas reservadas para personas con una discapacidad igual o superior al 33 %.

La respuesta a esta apuesta ha superado las expectativas de la propia Fundación. Por primera vez, siete personas con discapacidad se han presentado a la convocatoria, y no solo han cubierto las dos plazas reservadas —una por cada vía de acceso—, sino que una tercera persona con discapacidad ha sido seleccionada a través del proceso general.

“Decidimos añadir dos plazas para personas con discapacidad, porque es una comunidad a la que Fundación Occident apoya desde todos sus programas. Nuestra sorpresa ha sido el éxito de la convocatoria, ya que finalmente han sido tres los jóvenes con discapacidad seleccionados. El talento estaba allí, lo que faltaba era decirles alto y claro que esta oportunidad era para ellos. Seguiremos trabajando para que ninguna barrera, tampoco las menos visibles, se interponga entre un joven y su futuro”, explica Laura Halpern, presidenta de Fundación Occident.

Con ellos son ya casi 40 los jóvenes que forman parte de la comunidad de Becados Jesús Serra, que crece convocatoria tras convocatoria. Fundación Occident les acompaña durante su etapa universitaria con apoyo económico, académico, profesional y personal.

El objetivo de las Becas de Grado Jesús Serra es proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para completar sus estudios y, llegado el momento, dar el salto al mercado laboral. Por eso, además de las ayudas económicas –cobertura del precio público de la matrícula, cuantías ligadas a la renta y a la residencia, y otra complementaria por aprovechamiento, así como apoyo para formación complementaria y material académico–, el programa incluye un acompañamiento integral durante su etapa universitaria. Los becados acceden a un programa de mentoría personalizada, que les conecta con un profesional de su ámbito de estudio; un programa de formación en habilidades blandas, con sesiones online y presenciales; y un programa de bienestar emocional, que ayuda a los becados y becadas a afrontar esta nueva etapa y a desarrollar recursos personales clave.

“Acceder a la universidad es solo el primer paso. La formación superior es una herramienta estratégica para alcanzar puestos de alta cualificación y, por ello, incrementar la presencia de estudiantes con discapacidad en las aulas universitarias es una prioridad compartida. Por eso becas como esta importan: no solo abren la puerta de la universidad, sino que acompañan a estos jóvenes para que ese esfuerzo se traduzca después en oportunidades reales”, señala Norma Ramos, consultora en Empresas y Discapacidad de Fundación Prevent y miembro del comité evaluador de las Becas de Grado Jesús Serra.







