Alcañiz peatonaliza la calle Pruneda y la plaza del Mercado hasta después de fiestas

Con el verano llega a Alcañiz una medida que ya es un clásico como es el corte al tráfico de la calle Pruneda en pleno centro. Como explican desde el Ayuntamiento, con motivo de la finalización del curso escolar, "y dentro de las actuaciones de dinamización del centro urbano de Alcañiz durante el verano", a partir de este viernes 19 de junio comienza la peatonalización de la calle Pruneda desde la Plaza del Mercado.

La medida permanecerá vigente hasta el 14 de septiembre, una vez finalicen las fiestas patronales. No obstante, en esta misma plaza se delimitará una zona de estacionamiento reservada para clientes del hotel y para personas con movilidad reducida (PMR), junto al vallado que se ha instalado para delimitar el espacio.

Con este corte, el acceso a Galán Bergua desde la plaza de España que se hacía por Pruneda, pasa a hacerse por la calle del Teatro, que pasa a ser de sentido inverso. De este modo, mientras dure la medida, el itinerario de acceso a la plaza de España se realiza por Ronda de Belchite, calle Mazaleón, plaza Cabañero y desde esta, por calle Mayor o Palomar.