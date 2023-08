Alcañiz potencia las pre y post fiestas con Henry Méndez y Marlon ante la usencia de grandes conciertos en las patronales

Los festejos patronales de Alcañiz no tendrán ningún gran concierto del 8 al 13 de septiembre pero sí más música en las prefiestas con Henry Méndez como cabeza de cartel y también el fin de semana siguiente, el 23, con la actuación gratuita en la plaza España de la banda Marlon. Se mantiene el precio del carné, a 25 euros y que el año pasado batió récords con más de 2.000 abonos vendidos; y se introducen novedades como una gaseosada el primer día y cambios de escenarios además de nuevos espectáculos como el de variedades al estilo «Got Talent». Los carnés se podrán comprar en la taquilla del Teatro a partir de la próxima semana. Se recomienda adquirirlos entonces para entrar gratis a la fiesta ‘Lo Perreo’ del viernes 1 con Henry Méndez y a la de los 90 del sábado 2, más «completa» que la del año pasado.

El nuevo equipo de gobierno de Alcañiz ha trabajado con una planificación heredada en la que ya estaba el «esqueleto» pero a la que han podido añadir pequeñas improntas que ya se podrán desarrollar más a lo grande en 2024. La edil de Festejos, Marta Alquézar, agradeció este lunes públicamente que estuvieran contratadas buenas orquestas como La Tribu con tiempo, lo que las ha hecho más asequibles, pero lamentó que no estuviera ningún gran concierto, lo que les dejó poco margen de maniobra en plena temporada alta. «No se ha podido conseguir ningún concierto a un precio razonable por lo que hemos querido compensar potenciando las prefiestas y el fin de semana en el que hubiéramos celebrado MotoGP», explicó la concejal, quien reconoció que estuvieron a punto de contratar a Omar Montes pero su falta de profesionalidad en Almudévar, donde llegó tres horas tarde y solo cantó dos canciones, les echaron para atrás.

El presupuesto total de las patronales es el 310.000 euros frente a los 517.000 euros del año pasado debido a que entonces hubo más conciertos y se pagó más por las orquestas al contratarlas más tarde. En el presupuesto de este año había una partida «irrisoria» de 90.000 euros por lo que el dinero se ha tenido que detraer de otras áreas.

Alquézar valoró positivamente la reunión que mantuvo hace unas semanas con las peñas a partir de la que ya se han introducido cambios y novedades. Un ejemplo es retrasar a las 23.00 los toros de fuego o cambiar el día los fuegos artificiales para que puedan acudir los participantes en el desfile de carrozas. «Fue una reunión muy fructífera y queremos seguir en esta línea, vernos al menos dos veces al año para escuchar sus propuestas y animarlos a que organicen actividades», destacó Alquézar.

Habrá una gaseosada el primer día de fiestas y el recorrido peñero pasa de uno a dos días para potenciarlo. El segundo, el lunes 11, acompañado de un barco pirata con móvil con dj. También habrá un torneo de dachball para peñas y exhibiciones de Hado (balón prisionero con realidad virtual).

Algunas de las novedades de las fiestas son los cambios de emplazamientos. Los toros de fuego regresan a la plaza España pero sin borrachos debido a que lo impide la normativa y se han cambiado algunas localizaciones para «dar vida» a otros barrios. La orquesta del sábado del pregón se ha sacado del patio del colegio Palmireno para llevarla al Solar de Sindicatos y la del viernes 8 estará en la calle Ramón J. Sénder. En los Almudines habrá actividades infantiles.

La música tendrá esencia alcañizana. Óscar y César Soriano, participan en el espectáculo de pasodobles, boleros y coplas ‘En Clave de Luna’ con el que se sustituyen los tríos, que ya no tuvieron mucho seguimiento el año pasado. El joven Ian Ferrando actuará con la orquesta Centauro.

Los Colomer llevarán los toros

De la plaza de toros se encargará este año la empresa calanadina Ruedolé, de los hermanos Colomer. Habrá más festejos menores (cuatro mañanas de vaquillas, fútbol-vaca, Grand Prix y ….) pero aún no está definido el cartel de la corrida. El contrato no se pudo adjudicar hasta hace unos días debido a que hubo recursos de las otras empresas que paralizaron y retrasaron el proceso.

Seguirá la fiesta el sábado 23

La fiesta seguirá el sábado 23 para animar las Superbikes en el tradicional fin de semana de MotoGP con el grupo Marlon. También se prevé un espectáculo freestyle y una concentración motera por el antiguo Circuito Guadalope.

PROGRAMACIÓN

VIERNES, 1 DE SEPTIEMBRE.

00’00 H. FIESTA LO PERREO CON HENRY MENDEZ Y ALBERT GONZÁLEZ. En la Pista Roja. Org. por Ayuntamiento. Entrada libre con el carné de fiestas. Música hasta las 06,30 H.

SÁBADO, 2 DE SEPTIEMBRE.

11’00 H. Inicio XVII RALLY BAJO ARAGÓN – Salida desde el Paddock de MotorLand Aragón – 4 Tramos Cronometrados: Desierto de Calanda, Belmonte, Valdealgorfa y MotorLand (Circuitos Karting y SuperMotard) Control de Paso. Avenida Aragón, cruce con Calle Alcorisa (Junto a Parque Infantil). Horario inicio Controles 12:40 y 18:50 horas (aprox.) Organiza: RAC Circuito guadalupe.

12’00 H. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN: Álvaro Lombarte. Analizando sueños: el sino la estética y sus opuestos. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz. Glorieta de Valencia sn.

HORARIO: Del 2 al 24 de septiembre. Horario: De martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h. Lunes cerrado. Horario extraordinario Fiestas: Del 8 al 13 de septiembre de 19:00 a 21:00 h Organiza: Departamento de Cultura.

16’30 H. TROFEO VIRGEN DE PUEYOS División de honor plata femenino entre Balonmano la Jota y Balonmano Onda. Ciudad Deportiva Santa María.

20’00 H. PRESENTACIÓN de las reinas de Asociaciones y Damas de Alcañiz. En la Plaza de España. Con la participación de La Asoc. Folclórica Malandía, la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos, su Coro y Lira Alcañizana.

PREGÓN DE FIESTAS: a cargo del Alcañiz Club de Fútbol, estampando su firma en el libro de personajes ilustres del ayuntamiento.

23’30 H. FIESTA CON DJ´S EN LA PISTA ROJA. Fiesta “UN VIAJE A LOS 90” Con la actuación de Paco Phil + Rebeca + Ku Minerva + New Limit + Double Vision + Brisa Play Entrada única en taquilla Pista Roja y taquilla del teatro 15€

00’15 H. BAILE DE GALA en honor de las Reinas de Asociaciones y Damas de Alcañiz. En el Solar de de Sindicatos con la orquesta: LA TREGUA. Entrada libre.

DOMINGO, 3 DE SEPTIEMBRE.

20’00 H. CONCIERTO MUSICAL DE LA ASOC. LIRA ALCAÑIZANA Y UNIÓN MUSICAL NUESTRA SEÑORA DE LOS PUEYOS. En honor de las Reinas de Asociaciones y Damas de Alcañiz. En Plaza de España.

LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE.

20’00 H. PRIMERAS ELIMINATORIAS DEL CONCURSO DE GUIÑOTE. Acto patrocinado por Cooperativa Nuestra Señora Virgen de Pueyos en la Plaza de España. Más información en el apartado de concursos.

MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE.

20’00 H. ELIMINATORIAS DEL CONCURSO DE GUIÑOTE. Acto patrocinado por Cooperativa Nuestra Señora Virgen de Pueyos en la Plaza de España. Más información en el apartado de concursos.

MIÉRCOLES, 6 DE SEPTIEMBRE.

20’00 H. ELIMINATORIAS DEL CONCURSO DE GUIÑOTE. Acto patrocinado por Cooperativa Nuestra Señora Virgen de Pueyos en la Plaza de España. Más información en el apartado de concursos.

JUEVES, 7 DE SEPTIEMBRE.

19’30 H. PARTIDO DE FÚTBOL SALA: Intersala- Caspe. Ciudad deportiva Sta. María

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE.

11’00 H. ENTREGA DE PREMIOS del Cartel de Fiestas 2023. En el salón de cuadros del Excmo. Ayuntamiento. Accésit y premios infantiles patrocinados por Hotel Guadalope.

11’30 H. PASACALLES MUSICAL a cargo de la Unión Musical Ntra. Sra. de los Pueyos y Lira Alcañizana acompañando a las reinas. Desde Plaza Enrique Trullenque hasta Plaza de España.

12’00 H. COMIENZO DE LAS FIESTAS EN PLAZA DE ESPAÑA Saludo de las Reinas de Asociaciones y Damas de Alcañiz. Explosión de fiesta. Plaza de España.

12’15 H. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Itinerario: Plaza de España, C/Alejandre, Plaza Mendizabal, C/ Caldereros, Plaza San Francisco C/ Baja, C/ Carmen, C/ Blasco, Plaza de San José y Subida del Teatro. Lluvia de caramelos.

12’30 H. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS MANUALES del Hogar de personas mayores del I.A.S.S.

16’00 H. GASEOSADA EN PLAZA DE ESPAÑA Y RECORRIDO PEÑERO CON CHARANGA. Inicio desde Plaza España.

17’00 H. – 20’00 H. ESPACIO INFANTIL. Con Castillos hinchables en la Glorieta.

18´00 H. FESTIVAL DE MÚSICA “ EL CHUPINAZO ” En Plaza Mendizábal con DJ locales. Regalos y sorpresas. Con la colaboración de Pub Camel.

18´00 H. TORNEO DE HOCKEY CIUDAD DE ALCAÑIZ. Translop Alcañiz Club Patín organiza un partido de primera división entre los equipos. Llista y Rivas. Ciudad deportiva Sta. María

18’00 H. 6º FESTIVAL ALBAJAM. Org. “Peña La Nevera” y Ayuntamiento de Alcañiz en C/ Torrevelilla. Acto benéfico Aecc. Actuación de Isabel Marco, Snails, Garage Añejo, Kalumnia y Tres Sostenidos

19’00 H. MILLA POPULAR DE FIESTAS DE ALCAÑIZ. CARRERA SOLIDARIA. Org. Peña Los Molondros y Ayuntamiento. En la Fuente Belmonte de S. José. Bases de participación en el apartado de concursos.

23’00 H. TOROS DE FUEGO. Toros sin carretillas. En la Plaza España. Se recomienda ropa vaquera y sombrero de paja o gorra. Los toros pueden correr por las calles adyacentes a la plaza. No se permite el lanzamiento de “carretillas” o “borrachos”.

00’00 H. VERBENA con la orquesta STRADIVARIUS. Calle Ramón J. Sender

03’00 H. DJ´S Residentes en la Pista Roja. Org. por Ayuntamiento. Entrada libre con el carné de fiestas. Música hasta las 07´00 H.

SÁBADO, DÍA 9 DE SEPTIEMBRE.

07’00 H. SUELTA DE VAQUILLAS. Entrada libre con el carné de fiestas. En la Plaza de Toros.

08’00 H. PASTAS, BARRACHA Y AGUA como avituallamiento hacia Pueyos. En la Plaza de España. Con la colaboración de la Asoc. El Cachirulo.

08’30 H. ROMERÍA AL SANTUARIO DE LOS PUEYOS. Con la Corporación Local, Reinas, Asociaciones y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Concentración y salida en Plaza España.

09’30 H. ACTO RELIGIOSO EN EL SANTUARIO. Ofrenda de flores a la Virgen de los Pueyos.

12’00 H. VISITA DE AUTORIDADES Y REINAS A LOS ANCIANOS DE LA RESIDENCIA DEL STO. ÁNGEL CUSTODIO. Acompañados de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

13’00 H. (aprox). RECIBIMIENTO EN LA PLAZA ESPAÑA A LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Lluvia de caramelos.

17’00 H. – 20’00 H. ESPACIO INFANTIL. Con Castillos hinchables en la Glorieta.

18’00 H. Actuación en la concha de la Glorieta de la compañía Clown directo a la papata, con el show BOMBEA! Para todas las edades.

17’30 H. PARTIDO DE FÚTBOL: Sporting Alcañiz. – Samper de Calanda. Ciudad deportiva Sta. María.

20’00 H. DESFILE DE CARROZAS. Por la Avda. Aragón. Con la actuación de los grupos de batucada: ALCABATUK Y BATTUXANGA. Copatrocinado por Editorial MIC.

23’00 H. TOROS DE FUEGO. Toros sin carretillas. En la Plaza España. Se recomienda ropa vaquera y sombrero de paja o gorra. Los toros pueden correr por las calles adyacentes a la plaza. No se permite el lanzamiento de “carretillas” o “borrachos” .

00´30 H. VERBENA con la orquesta “LA TRIBU” En Plaza de España. La orquesta realizará su actuación sin descansos.

03’00 H. DJ´S Residentes en la Pista Roja. Org. por Ayuntamiento. Entrada libre con el carné de fiestas. Música hasta las 07´00 H.

DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE

07’00 H. SUELTA DE VAQUILLAS. En la Plaza de Toros. Entrada libre con el carné de fiestas.

10’00 H. CELEBRACIÓN DEL SANTO ÁNGEL CUSTODIO, con Eucaristía y Procesión. Con la colaboración de la Asoc. El Cachirulo.

10’00 H. II Trofeo FARBM masculino Ciudad de Alcañiz formato triangular. 1° división masculina entre Balonmano Tarazona, Balonmano Casademont Zaragoza y Balonmano Utebo VG. Ciudad deportiva Santa Maria.

12’30 H. BINGO POPULAR. Org. Por la Peña “La Brigada del Vicio”. En Plaza del Mercado.

12’30 H. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Itinerario: Plaza de España, Subida del Teatro, Ronda de Belchite, C/ Salinas, Pza. Almudines, C/ Aguas, Muro Santa María, C/ Mayor, Plaza de España. Lluvia de caramelos.

12’30 H. RECEPCIÓN A LOS ALCAÑIZANOS AUSENTES. En el Teatro Municipal. Con la presencia de Autoridades y Reinas de las fiestas.

17’00 H. – 20’00 H. ESPACIO INFANTIL. Con Castillos hinchables en la Glorieta.

17’00 H. – IV Torneo de Ajedrez Ciudad de Alcañiz. En Glorieta. Más información en bases del concurso.

17’30 H. FIESTA DE LA CERVEZA. Fiesta con disco móvil en Plaza del Mercado.

Organiza Peña Brigada del Vicio

17’00 H. PARTIDO DE FÚTBOL: Alcañiz C.F. Partido de ACF Categoría Regional Preferente, inicio de liga. Ciudad deportiva Sta. María.

18’00 H. CORRIDA DE TOROS MIXTA.

21’00 H. EN CLAVE DE LUNA. Boleros, Pasodobles, Coplas… Con los alcañizanos Óscar y César Soriano. En Solar de Sindicatos. Espectáculo con sillas.

00’00 H. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICALES. Debajo del último torreón medieval, ribera del río. Zona prohibida al público: espacio entre los torreones medievales. Zonas aconsejables: pasarela peatonal, puente viejo y Parador.

00´30 H. VERBENA con la orquesta “CENTAURO” Con el alcañizano Ian Ferrando En Plaza de España. La orquesta realizará su actuación sin descansos.

03’00 H. DJ en la Pista Roja. Org. por Ayuntamiento. Entrada libre con el carné de fiestas. Música hasta las 07,00 H.

LUNES, 11 DE SEPTIEMBRE

07’00 H. SUELTA DE VAQUILLAS. En la Plaza de Toros. Entrada libre con el carné de fiestas.

09’00 H. ALMUERZO POPULAR. Organiza: Ayuntamiento de Alcañiz. Patrocinado por supermercados DIA. En la Plaza del Mercado Organiza Ayuntamiento de Alcañiz

10’30 H. EXHIBICIÓN DE HADO. Juego libre. En Plaza de España.

11’30 H. ACTIVIDAD INFANTIL. En Plaza de los Almudines Modela un cabezudo con plastilina. Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

12’00 H. BINGO POPULAR. Org. Por la Peña “La Brigada del Vicio”. En Plaza del Mercado.

12’30 H. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Itinerario: C/ Alejandre, Plaza Mendizábal, C/ Caldereros, C/ Padre Vidal, Plaza San Francisco, C/ Baja, C/ Carmen, C/ Blasco, Plaza de San José y Subida del Teatro. Lluvia de caramelos.)

17’00 H. – 20’00 H. ESPACIO INFANTIL. Con Castillos hinchables en la Glorieta.

18’00 H. “DRAGONCIO” DE LOS TITIRITEROS DE BINEFAR. En la concha de la Glorieta

17’00 H TORNEO DATCHBALL. Ciudad deportiva Santa María. Entrada libre. Participación por peñas. Consultar bases y requisitos en el apartado de concursos. 17:00 -17:30 Inscripciones. 18:00 Inicio del torneo.

19’00 H. BARCO PIRATA CON DJ. Fiesta DJ móvil por las calles Torrevelilla, Goya, Castellote y aledañas.

19’30H. ANIMACIÓN AL BAILE (BACHATA, SALSA, RITMOS CARIBEÑOS Y COREOGRAFÍAS DE VERANO) Impartida por la escuela de baile Habana 04 de Alcañiz. Ven Bailar a bailar con nosotros de una forma sencilla y divertida los principales pasos y figuras de baile. Ven con tu amiga o amigo, con tu pareja o con los de tu peña a pasar una tarde divertida. En el solar de sindicatos.

21’00 H. CONCURSO DE RECORTADORES en la Plaza de Toros. Entrada libre con el Carné de Fiestas.

23’00 H. TOROS DE FUEGO. Toros sin carretillas. En la Plaza España. Se recomienda ropa vaquera y sombrero de paja o gorra. Los toros pueden correr por las calles adyacentes a la plaza. No se permite el lanzamiento de “carretillas” o “borrachos”

00’30 H. VERBENA con la orquesta: MAGIA NEGRA En Ciudad Deportiva Sta. María. La orquesta realizará su actuación sin descansos.

03’00 H. DJ´s en la Pista Roja. Org. por Ayuntamiento. Entrada libre con el carné de fiestas. Música hasta las 06,30 H.

MARTES, 12 DE SEPTIEMBRE.

07’00 H. SUELTA DE VAQUILLAS. En la Plaza de Toros. Entrada libre con el carné de fiestas.

09’00 H. ALMUERZO POPULAR. Organiza: Ayuntamiento de Alcañiz. Patrocinado por supermercados DIA. En la Plaza del Mercado. Patrocina Organiza Ayuntamiento de Alcañiz

10’30 H. EXHIBICIÓN DE HADO . Juego libre. En Plaza de España

11’30 H. ACTIVIDAD INFANTIL. En Plaza de los Almudines Dibuja con acuarelas la plaza de los almudines. Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

12’00 H. BINGO POPULAR. Org. Por la Peña “La Brigada del Vicio” ”. En Plaza del Mercado.

13’00 H. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Itinerario: Plaza de España, Subida del Teatro, Ronda de Belchite, C/ Salinas, Pza. Almudines, C/ Aguas, Muro Santa María, C/ Mayor, Plaza de España. Lluvia de caramelos.

17’00 H. – 20’00 H. ESPACIO INFANTIL. Con Castillos hinchables en la Glorieta.

17’00 H. JUEGARAGÓN. 25 juegos de madera gigantes donde podemos encontrar todo tipo de juegos, de habilidad, de ingenio, de lógica, de equilibrio, de puntería, rompecabezas, juegos individuales y otros para jugar en grupo y en familia. En Glorieta.

18’00 H. FÚTBOL VACA. Acto copatrocinado por Caja Rural en la Plaza de Toros. Entrada libre con el Carné de Fiestas.

21’00 H. Espectáculo THE TALENT EL MUSICAL. Calle Ramón J. Sender Espectáculo con sillas

23’00 H. TOROS DE FUEGO. Toros sin carretillas. En la Plaza España. Se recomienda ropa vaquera y sombrero de paja o gorra. Los toros pueden correr por las calles adyacentes a la plaza. No se permite el lanzamiento de “carretillas” o “borrachos” .

00’30 H. VERBENA con la Orquesta: “BOULEVARD». En Ciudad Deportiva Sta. María. La orquesta realizará su actuación sin descansos.

03’00 H. DJ´S Residentes en la Pista Roja. Org. por Ayuntamiento. Entrada libre con el carné de fiestas. Música hasta las 06,30 H.

MIÉRCOLES, 13 DE SEPTIEMBRE.

10’30 H. I TORNEO DE HADO CIUDAD DE ALCAÑIZ. En Plaza de España

11’30 H. ACTIVIDAD INFANTIL. En Plaza de España. Juegos cooperativos/ tizas de colores Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

12’00 H. BINGO POPULAR. Org. Por la Peña “La Brigada del Vicio”. En Plaza del Mercado.

13’00 H. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Itinerario: C/ Alejandre, Plaza Mendizábal, C/ Caldereros, Plza.Loreto, C/ Carmen, C/ Blasco y Subida del Teatro. Lluvia de caramelos.

14’00 H. PAELLA POPULAR. Adquisición de ticket en la Oficina de Turismo. Coste del ticket 2 €. Se entregará ración de paella y cubierto. En la Glorieta. Para esta comida no se pondrán mesas ni sillas.

16’00 H. PARQUE INFANTIL. Con castillos hinchables acuáticos y Fiesta de la espuma. En la Glorieta.

16’00 H. FINAL TORNEO DE GUIÑOTE. Acto patrocinado por Cooperativa Nuestra Señora Virgen de Pueyos. Últimas eliminatorias y final. Junto a la Presidencia en las paellas. Entrega de premios. En la Glorieta.

17’30 H. PARTIDO DE FÚTBOL: Amistoso entre el Alcañiz C.F. y Real Zaragoza B, equipo que milita en Segunda R.F.E.F. Ciudad deportiva Sta. María.

19’30 H. GRAND PRIX en la Plaza de Toros. Entrada libre con el Carné de Fiestas.

20’00 H. FESTIVAL DE JOTA: EL CACHIRULO TERESA SALVO. En Plaza España. Espectáculo con sillas.

23’00 H. TOROS DE FUEGO. Toros sin carretillas. En la Plaza España. Se recomienda ropa vaquera y sombrero de paja o gorra. Los toros pueden correr por las calles adyacentes a la plaza. No se permite el lanzamiento de “carretillas” o “borrachos” .

00’00 H. TRACA FIN DE FIESTAS, con Remate artístico. En la Plaza de España.