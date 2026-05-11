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11 MAY 2026|

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Alcañiz premiará con 1.000 euros la mejor propuesta para el cartel anunciador de sus Fiestas 2026

El certamen incluye modalidad general e infantil y refuerza el control sobre el uso de inteligencia artificial en las obras presentadas

Exposición de las propuestas que se presentaron en la edición de 2025./ AYTO ALCAÑIZ
Exposición de las propuestas que se presentaron en la edición de 2025./ AYTO ALCAÑIZ

La COMARCA11 05 2026

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Alcañiz

Cultura y OcioFiestas patronalesLa COMARCA TV

El Ayuntamiento de Alcañiz ha abierto la convocatoria del concurso del cartel anunciador de las Ferias y Fiestas Patronales 2026, que se celebrarán del 8 al 13 de septiembre del próximo año. La Concejalía de Festejos mantiene así una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad, invitando a artistas y escolares a participar en la elección de la imagen oficial de las fiestas.

El certamen contará con dos modalidades: una general, abierta a cualquier persona mayor de 16 años, y otra infantil dirigida al alumnado desde 2º de Infantil hasta 4º de la ESO. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, siempre originales y relacionadas con las fiestas patronales de la localidad.

La principal novedad de esta edición es la regulación específica del uso de inteligencia artificial. Las bases permiten emplearla como herramienta de apoyo creativo, pero priorizan la autoría humana y la originalidad artística. Por ello, los participantes deberán aportar archivos editables, bocetos o documentos de trabajo que acrediten el proceso de creación. El jurado podrá requerir este material para verificar que las obras no hayan sido generadas íntegramente mediante sistemas automáticos.

El premio principal del concurso general estará dotado con 1.000 euros. Además, podrán concederse hasta tres accésit de 100 euros cada uno. En la categoría infantil se entregarán cinco premios de 30 euros, uno por ciclo educativo. Tanto los accésit como los galardones infantiles estarán patrocinados por el Hotel Guadalope.

Las obras podrán presentarse tanto de forma presencial en el Registro Municipal como por correo electrónico. Los carteles deberán incluir el escudo oficial de la ciudad y la inscripción “Alcañiz Ferias y Fiestas 2026. Del 8 al 13 de septiembre”.

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