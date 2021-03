Alcañiz propone a DGA la creación de una red de ciudades de la memoria de Aragón

Alcañiz quiere tener un papel fundamental en la memoria democrática de Aragón y por eso ha propuesto al ejecutivo regional la creación de una “red de ciudades de la memoria” en la que se incluya a la capital bajoaragonesa entre otras localidades. Este es el guante que ha lanzado el alcalde alcañizano, Ignacio Urquizu, este miércoles, durante la celebración del Día de la Memoria Democrática de Aragón, conmemoración que empezó con la ley de mismo nombre y que se fijó el 3 de marzo coincidiendo con el día del bombardeo que asesinó a más de 500 personas en 1938. “Queremos que Alcañiz sea una ciudad de la memoria. Este 3 de marzo es un día de recuerdo pero también un día en el que reafirmamos nuestra identidad y valores de compromiso democrático, justicia y libertad”, ha apuntado Urquizu.

Rápidamente ha recogido el guante el consejero de Cultura de DGA, Felipe Faci, asegurando que se creará la red y Alcañiz tendrá un “lugar principal”. Incluso ha propuesto el Atrivm como espacio por la memoria. El consejero ha destacado la importancia de la Ley de Memoria Democrática en Aragón -aprobada en 2018- que entre otras cuestiones incluía la declaración de lugares de memoria para impulsar su conocimiento. Ha recordado que la pasada semana el Consejo de Gobierno aprobó la declaración de la cárcel de Benabarre como lugar de la Memoria, el segundo que se aprueba tras el barranco de la Bartolina La legislación aragonesa define el lugar de memoria democrática como “aquel espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la explicación del pasado de Aragón en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda República española, la Guerra Civil y la dictadura franquista”.

Lo más inmediato será el homenaje de la Diputación de Teruel a Ramón Segura, su presidente en 1936 y alcalde de Valderrobres que fue asesinado tras el golpe de Estado. Próximamente se anunciará la fecha de este acto aprobado en sesión plenaria en noviembre de 2019 se tuvo que posponer por la pandemia. Además, el diputado de Cultura de la institución, Diego Piñeiro, ha anunciado que el equipo de gobierno tiene intención de cambiar el nombre oficial del edificio que acogía el hospicio y casa de expósitos de la ciudad de Teruel, que hace honor precisamente a la persona que mando matar a Segura, el comandante Virgilio Aguado. “En la provincia hay muchas historias personales que contar sobre este episodio oscuro que todavía no se han contado y muchas personas a quienes reconocer que todavía no han sido convenientemente reparadas», ha dicho Piñeiro.

El diputado de Cultura de la DPT, Diego Piñeiro, ha anunciado que este año se homenajeará a Ramón Segura, presidente de la institución y alcalde de Valderrobres fusilado en el 36 / L. Castel

También ha destacado que el Instituto de Estudios Turolenses (IET)– entidad dependiente de la Diputación de Teruel- ha creado, dentro de su Comité Científico, una sección dedicada a la recuperación de la Memoria Democrática dirigida por el profesor, investigador y escritor Serafín Aldecoa, “toda una referencia en este tema”. Piñeiro ha señalado que entre los proyectos que tiene en mente el IET está el de montar una exposición didáctica y divulgativa sobre los llamados “batallones de reconstrucción” compuestos por prisioneros tras la Guerra Civil.

Una ofrenda para comenzar un mes de actos

La conmemoración del 3 de marzo en Alcañiz se ha adaptado al covid. Este miércoles se ha celebrado la tradicional ofrenda de flores y la lectura del manifiesto a cargo del concejal Jorge Abril; y a lo largo del mes tendrán lugar diversas charlas y obras de teatro. Tras este acto, el que también han participado asociaciones memorialistas como la de los Pozos de Caudé y Nuria Gañet ha puesto la música, , los representantes institucionales han visitado un refugio antiaéreo que se restauró hace unos años con el programa Amarga Memoria.

El consejero Faci ha querido recordar este triste aniversario, en el que murieron más de 500 vecinos de Alcañiz, a través de un acto simbólico que ha servido de homenaje a los fallecidos y como recordatorio para que no se vuelvan a suceder hechos así, y ha tenido unas palabras de agradecimiento para la labor de las asociaciones memorialistas. Respecto a todas las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno aragonés desde la pasada legislatura, Faci ha señalado la importancia de la reparación de lo ocurrido y la necesidad de trabajar conjuntamente por mirar al pasado con seriedad. “Conmemoraciones como las de hoy ponen el foco en la necesidad de no olvidar nunca lo ocurrido para que no vuelva a repetirse y para poder seguir celebrando la convivencia y no la ruptura”, ha manifestado.

Visita institucional al refugio antiaéreo de Alcañiz / L Castel

Además, el Departamento que dirige Faci ha iniciado el procedimiento para declarar como primera ruta de memoria democrática “El Frente de los Monegros”, que comprende un itinerario por los municipios oscenses de Robres y Alcubierre y las localidades zaragozanas de Leciñena, Perdiguera, Villamayor de Gállego, Farlete y Monegrillo.

Otro aspecto que incluye la política de recuperación de la memoria democrática es el relativo a la dotación de subvenciones. En concreto, en 2017 se amplió de 50.000 a 200.000 euros las ayudas a proyectos de Memoria Histórica, una cantidad que las asociaciones memorialistas consideran escasa. En estos años se han realizado trabajos conjuntos con las asociaciones de memoria, como la reciente exhumación de los restos de María Domínguez, primera alcaldesa democrática del país, que fueron hallados en una fosa del cementerio de Fuendejalón, y a la que hoy se ha rememorado especialmente.

Declaración de Alcañiz por el 3 DE MARZO DEL 2021 leída por el concejal Jorge Abril

Nos reunimos hoy para rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que sufrieron el terrible bombardeo desarrollado en la ciudad de Alcañiz,considerado como uno de los tres más sangrientos de la guerra civil Española, solo superado por Gernika y Barcelona respectivamente.

El bombardeo, perpetrado por la Aviación militar italiana, lejos de conseguir objetivos militares inmediatos, tuvo como misión amedrentar a la población civil, tal y como informaba el parte firmado por el general Juan Kindelan. “El paese” ( la ciudad) fue el objetivo principal de la aviación militar y el mandato fue cumplido al pie de la letra. A las 16.09 horas, 14 aviones bombarderos, con 96 tripulantes repartidos en tres escuadrillas, lanzaron 160 bombas sobre la localidad en apenas unos minutos, causando innumerables muertos.

El bombardeo de Alcañiz fue silenciado durante décadas. Pero gracias al trabajoconstante de numerosas asociaciones y profesionales de la historia se ha rescatado del baúl de la historia la memoria y la dignidad de las numerosas víctimas de la aviación fascista Italiana.

El acto bélico en la ciudad de Alcañiz se sitúa en el contexto general de la internacionalización de la guerra civil española. El golpe de Estado, que no había logrado su principal objetivo, hacerse con el poder, se transformó en una cruenta guerra civil en un escenario internacional de creciente tensión bélica.

A finales de agosto de 1936, los 27 estados europeos habían suscrito oficialmente un acuerdo de no intervención en España por el que deploraban “los trágicos acontecimientos de que España es teatro…. prohibiendo la exportación de toda clase de armas, municiones y material de guerra”. Italia y Alemania burlaron dicho acuerdo y suministraron numeroso material bélico y militar, siendo la ayuda italo-germana fundamental para la victoria del bando sublevado con posterioridad.

Además del apoyo militar al bando sublevado, para el tercer Reich la participación militar ayudó a “someter a prueba a mi joven aviación, cazas, bombarderos y cañones antiaéreos, y así tuve la posibilidad de comprobar si el material había sido desarrollado de acuerdo con sus fines” en palabras del Ministro de la Aviación HermannGoring. La alienación entre el bando sublevado de Francoy el régimen nazi y fascista Italiano fue estrecha y colaborativa, tal y como atestiguan los hechos históricos.

España en la actualidad es una democracia parlamentaria plenamente consolidada y uno de los países europeos que más ha avanzado en la gestión de los derechos y libertades democráticas. El valor de una democracia radica en poder dotar de dignidad a aquellos colectivos que les desposeyó de memoria y dignidad. El presente acto se enmarcaenla ley de memoria democrática de Aragón que pretende dotar de derechos a aquellos que no los tuvierony, por tanto, el objetivo no es otro que cumplir los principios 2 (Derecho a la verdad) y 3 (Deber de recordar) de los redactados por la Organización de las Naciones Unidas para la protección y promoción de los derechos humanos. Por lotanto, esta ley y la propuesta de este acto pretenden también dar voz a todas aquellas personas que han sufrido y viven de primera mano la guerra, la violencia y están exentos de los principios básicos de derechos humanos.

En nuestro contexto histórico, la dictadura de Franco perduró en España 40 años y este año conmemoramos el 40 aniversario del fallido golpe de Estado provocado por el teniente coronel Antonio Tejero en el congreso de los diputados. A pesar de tener una democracia consolidada, nuestro sistema democrático se enfrenta a nuevos retos y amenazas.

Tal y como señala el profesor bajoaragonés Julián Casanova: “Frente a laignorancia, educación. Frente al autoritarismo, democracia. Frente a la intransigencia, respeto.