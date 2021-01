Alcañiz realizará este viernes más PCRs en el pabellón y espera otra semana «dura»

Los contagios de coronavirus no dan tregua y siguen disparados en Alcañiz. Las autoridades sanitarias advierten que la próxima semana seguirá siendo «dura». De hecho, el índice de positividad de las PCR realizadas en los últimos 7 días sigue siendo elevado (39,3%). La transmisión del virus no cesa pese a que el sábado la ciudad cumplirá dos semanas en confinamiento perimetral, por lo que el Gobierno de Aragón endureció desde este jueves aún más las restricciones con el cierre de la actividad no esencial a las 18.00 y la prohibición del consumo en el interior de los bares.

La transmisión comunitaria sigue muy extendida y, de hecho, este viernes se volverán a realizar en el pabellón pruebas PCR a escolares alcañizanos de aulas con algún caso positivo al igual que ya ocurrió el domingo. Entonces el colapso del Centro de Salud obligó a Salud Pública a poner en marcha un dispositivo para realizar 120 test. La ciudad cuenta con dos cuatro aulas cerradas, dos en el Juan Lorenzo Palmireno y otras tantas en el Emilio Díaz (ver página 5). El IES Bajo Aragón aún no ha vuelto a la presencialidad completa en 3º, 4º y 1ª de Bachillerato y tiene a más de un centenar de alumnos confinados.

El Centro de Salud también ha solicitado al Ayuntamiento la cesión de un local municipal cercano a su emplazamiento y al Hospital para la campaña de vacunación contra el covid. El Consistorio está preparando el antiguo local de la estación de autobuses, situado en la ronda de Caspe; y ya está dando de alta los suministros de agua y electricidad para entregar las llaves a Sanidad.

Alcañiz sigue a la cabeza de los contagios en Aragón con una incidencia a siete días de 1.454,82 casos por cada 100.000 habitantes, un dato vinculado a los brotes sociales y «muy preocupante» en palabras de la consejera Sira Repollés. Triplica la media de la comunidad (392,4) y supera con creces al de las otras dos ciudades que este jueves también aumentaron restricciones: Teruel (980) y Calatayud (659,2). En lo que llevamos de año se han detectado casi la mitad de contagios que en todo 2020. Desde el 1 de enero se han notificado 593 positivos, 495 a partir del día 13.