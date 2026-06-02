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02 JUN 2026|

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Primer día de «mudanza» al nuevo Hospital de Alcañiz: «No se preocupe que enseguida llegamos»

Los 60 pacientes se han trasladado en pocas horas con hasta una docena de ambulancias. Aunque todavía no ha habido operaciones, en urgencias se han atendido durante la primera mañana a 16 pacientes

Preparativos para la llegada de pacientes en el nuevo hospital./ M.M.R.
Preparativos para la llegada de pacientes en el nuevo hospital./ M.M.R.

Marina Monreal02 06 2026

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Hasta 12 ambulancias se han acumulado a las puertas del antiguo Hospital de Alcañiz este martes. Poco a poco, pacientes y facultativos han emprendido el viaje hacia el nuevo Hospital Comarcal. «No se preocupe que en un par de minutos llegamos», le explicaban los técnicos de transporte sanitario a uno de los pacientes que salía en silla de ruedas. Aunque la previsión era que el proceso se demorara tres jornadas, finalmente entre las 9.00 y las 12.30 se ha completado el dispositivo. En total, 60 pacientes están ya en las nuevas instalaciones.

Desde la gerencia del sector aseguran que el traslado ha sido “un éxito” y que se ha desarrollado «sin ningún tipo de incidente». «Lo primero que hay que hacer todo es agradecer a los profesionales el esfuerzo que han hecho para que hayamos hecho el traslado tan rápido», explica Pedro Eced, gerente del Sector Sanitario de Alcañiz, que ha estado supervisando el proceso. La previsión es que el 100% de la actividad esté lista a mediados de junio.

Desde las 9.00 se ha puesto en marcha urgencias con la atención de 16 pacientes. Los nuevos ingresos se han hecho directamente en las nuevas instalaciones a donde durante toda la mañana ha llegado un goteo constante de pacientes cambiando de instalaciones. El bloque quirúrgico no se ha podido inaugurar porque no ha habido intervenciones de urgencia. Las que ya están programadas comenzarán a realizarse a partir de la semana que viene.

La estampa entre el viejo y el nuevo Hospital es muy cambiante. Mientras las recién estrenadas instalaciones se llenan de movimiento con un gran tránsito de pacientes entrando y saliendo, en las antiguas apenas queda personal. Lo que hasta ahora era la entrada de Consultas Externas, se convierte ahora en una pequeña recepción improvisada en la que gestionar las citas de extracciones -que estarán operativas hasta el 15 de junio antes del cierre total- y algún último paciente despistado que no se ha enterado del traslado.

Las vacaciones por medio

La mudanza del Hospital coincide con el inicio de junio y con el comienzo de las vacaciones de verano. Desde la gerencia entienden que las primeras semanas van a ser de transición. «Nuestro personal se va de vacaciones y empezamos a trabajar en un sitio nuevo con un personal al que no conocemos, vamos a tener que hacer un esfuerzo importante», añade Eced.

Se espera que este aumento de facultativos y recursos tenga un efecto en las listas de espera quirúrgicas. La dirección del centro sostiene que se trata de un proceso «progresivo» y que los resultados se verán durante el último trimestre del año, de nuevo de las vacaciones.

En cuanto a la UCI, como el servicio pendiente, Eced reconoce que se trata de una cuestión en la que se trabaja porque todavía no está completa la plantilla. Así, se espera que unas instalaciones completamente nuevas y un material de última generación sirvan como reclamo para que los facultativos apuesten por desarrollar su carrera en Alcañiz. En este sentido, recuerda que a lo largo de este mes tienen que cubrirse más plazas dentro del decreto de difícil cobertura y que será entonces cuando se vuelvan a reevaluar las necesidades del centro.

Los últimos pasos del proceso

Desde la dirección destacan que este es el primer paso de un proceso que comenzó hace dos años y medio y en el que se ha estado trabajando desde entonces. Aseguran que con el fin de las obras se recibió «un cascarón vacío» y que desde entonces se trabaja para completar el equipamiento». «Hemos tenido que adaptar los servicios, hemos tenido que amueblarlos, poner todos los equipos, y todo eso lo hemos hecho en tiempo récord», defiende Eced. Reconoce además que esta apertura no supone el final, «van a surgir cosas, vamos a tener que trabajar en ver qué necesidades tienen el personal y los pacientes y empezar a trabajar», añade.

El traslado de pacientes y la inauguración de Urgencias y el bloque quirúrgico suponen la recta final de un proceso que se ha dilatado durante más de un año. Desde este martes, todas las consultas externas atienden en las nuevas instalaciones. Las últimas en llevar a cabo el traslado han sido Otorrinolaringología, Ginecología, Anestesia y el área de Salud Mental, que completan la cartera del centro. La semana pasada hicieron su propio traslado Pediatría y Traumatología.

Un espacio más grande y cómodo

El nuevo Hospital de Alcañiz triplica la superficie respecto al viejo al pasar de 18.429 a 53.241 metros cuadrados; crece casi un tercio el número de camas, con 41 más: de 137 a 178, a las que hay que sumar las 20 de hospitalización a domicilio, que ya existían. Se duplican quirófanos -de 3 a 6- y los paritorios -de 2 a 4-.

También se ha implementado la humanización de los espacios, con la colocación de vinilos en distintas salas, como lactancia, sala de espera de Urgencias, sala de espera de pacientes de la planta baja, sala de acompañamiento y hospitales de día.

El nuevo edificio es sostenible y eficiente desde el punto de vista energético, ofrece simplicidad en las circulaciones para los usuarios y los profesionales y dispone de 550 plazas de aparcamiento en superficie, incluyendo zonas específicas para Urgencias, personal, logística y visitantes. Y hay una veintena de plazas para vehículos eléctricos.

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