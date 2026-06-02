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02 JUN 2026|

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El Hospital de Alcañiz ofrecerá comida a los familiares de los pacientes ingresados mientras duren las obras de la cafetería

Esta ha sido una de las cuestiones más demandadas entre pacientes, familiares e incluso facultativos que reconocen que la ubicación del nuevo Hospital Comarcal deja bastante alejado a cualquier servicio de restauración

Precio establecido por el Salud de los productos con obligación a ofertar / La COMARCA
Precio establecido por el Salud de los productos con obligación a ofertar / La COMARCA

Marina Monreal02 06 2026

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AlcañizHospital Alcañiz

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La cocina del nuevo hospital va a facilitar, en determinados casos, comidas y cenas a familiares de personas ingresadas. En concreto, se va a ofrecer esta opción a personas que no residan en Alcañiz y que por sus circunstancias no tienen facilidad o medios para desplazarse a algún establecimiento de restauración, mientras acompañan a su familiar hospitalizado. Así ha ratificado este martes DGA el anuncio que el alcaLde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan hizo este lunes en el pleno del Ayuntamiento antes de la apertura del servicio de Urgencias.

Esta ha sido una de las cuestiones más demandadas entre pacientes, familiares e incluso facultativos que reconocen que la ubicación del nuevo Hospital Comarcal deja bastante alejado a cualquier servicio de restauración.

Desde la dirección del centro han reiterado esta mañana que los trabajos que quedan pendientes en la cafetería tardarán al menos tres meses. «Por ahora, vamos a adaptar lo que iba a ser la cafetería de personal. Vamos a poner mesas, sillas, máquinas de vending, microondas, cafeteras para que por lo menos los familiares tengan un espacio al que acudir», ha explicado el gerente del sector sanitario de Alcañiz, Pedro Eced.

Obras pendientes en la cafetería

La cafetería del Hospital de Alcañiz necesitará obras por valor de 239.507,34 euros para poder llevar a cabo el equipamiento y los últimos detalles. El documento público de la licitación explica que el nuevo Hospital de Alcañiz necesita instalar todo el equipamiento y realizar obras de acondicionamiento para poner en marcha el servicio de cafetería-restaurante destinado a profesionales, pacientes y usuarios, ya que estas actuaciones no se incluyeron en la construcción inicial del centro. Además, recuerda que en 2025 ya se intentó adjudicar este servicio mediante una concesión, en la que la empresa debía asumir la inversión, pero el concurso quedó desierto pese a contemplar una concesión de diez años.

Según se desprende de la propuesta de la DGA, la empresa que resulte adjudicataria deberá asumir una actuación integral para dejar operativo el servicio de cafetería-restaurante antes de la apertura del centro sanitario.

El contrato incluye tanto las obras de acondicionamiento como el suministro e instalación de todo el equipamiento necesario para la cafetería del hospital. Hay que ejecutar trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, ventilación, extracción de humos, gas y frío industrial, además de instalar toda la maquinaria y el mobiliario de la cafetería. La empresa será responsable incluso de aquellos elementos o trabajos que no aparezcan expresamente detallados pero resulten necesarios para que el servicio funcione correctamente.

Entre el equipamiento previsto figuran cámaras frigoríficas, cocinas de gas, freidoras, campanas de extracción, lavavajillas industriales, vitrinas refrigeradas, buffet, barra de cafetería y mobiliario para las zonas de público y personal del nuevo hospital.

La empresa también deberá encargarse de obtener licencias y permisos, legalizar las instalaciones y aportar toda la documentación técnica y certificados necesarios para la puesta en marcha de la cafetería del Hospital de Alcañiz. Además, tendrá que realizar pruebas de funcionamiento, formar al personal y garantizar el mantenimiento y reparación de los equipos durante al menos dos años. El pliego obliga asimismo a minimizar las molestias sobre la actividad hospitalaria. Cabe recordar que cuando el Salud buscó un gestor, las condiciones requerían poner en marcha todo lo anterior citado y pagar un canon anual de 6.000 euros.

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