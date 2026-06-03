Una luxación de hombro, la primera operación en los quirófanos del nuevo Hospital de Alcañiz

Una luxación de hombro y su anestesia general quedarán registrados en la historia del nuevo Hospital de Alcañiz. Fue la primera intervención que pasó estemartes por los nuevos quirófanos en el primer día de atención completa del centro sanitario. Una decena de profesionales participaron en la primera intervención y se fotografiaron para el recuerdo.

Desde el propio centro reconocen que el nuevo bloque quirúrgico supone «grandes avances» y «un giro de 180 grados en la atención a los pacientes». En este sentido, los profesionales destacan mejoras a nivel tecnológico y de visión que les permiten trabajar con mayor comodidad y precisión.

Destacan concretamente que los nuevos espacios son mucho más cómodos y están más preparados para asumir intervenciones por lamparoscopia y con la vista puesta a la llegada del robot quirúrgico que se espera pueda realizar trabajos antes de final de año.

El primer equipo en operar en el nuevo Hospital de Alcañiz./ CEDIDA

Seis quirófanos nuevos

La previsión del centro es que durante estos primeros días se lleven a cabo solo operaciones que sean urgentes. El resto, las programadas, comenzarán a partir del próximo lunes con la intención de que se recupere el ritmo lo antes posible.

El aumento de quirófanos -el centro pasa de tres a seis- supone no solo la mejora técnica, sino también mayora capacidad quirúrgica. Desde la gerencia del Sector de Alcañiz esperan que con más espacio haya más rapidez en las intervenciones y se reduzcan las listas de espera. Aun así, los cambios no tendrán un impacto real en las estadísticas hasta el tercer trimestre del año, después del periodo estival.