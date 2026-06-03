Actualizado 17:25

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

03 JUN 2026|

Actualizado 17:25

Una luxación de hombro, la primera operación en los quirófanos del nuevo Hospital de Alcañiz

Desde el propio centro reconocen que el nuevo bloque quirúrgico supone «grandes avances» y «un giro de 180 grados en la atención a los pacientes».

Imagen de la primera operación en el Hospital, una luxación de hombro./ CEDIDA
Imagen de la primera operación en el Hospital, una luxación de hombro./ CEDIDA

Marina Monreal03 06 2026

Comentar

AlcañizHospital Alcañiz

ActualidadSaludSociedad

Una luxación de hombro y su anestesia general quedarán registrados en la historia del nuevo Hospital de Alcañiz. Fue la primera intervención que pasó estemartes por los nuevos quirófanos en el primer día de atención completa del centro sanitario. Una decena de profesionales participaron en la primera intervención y se fotografiaron para el recuerdo.

Desde el propio centro reconocen que el nuevo bloque quirúrgico supone «grandes avances» y «un giro de 180 grados en la atención a los pacientes». En este sentido, los profesionales destacan mejoras a nivel tecnológico y de visión que les permiten trabajar con mayor comodidad y precisión.

Destacan concretamente que los nuevos espacios son mucho más cómodos y están más preparados para asumir intervenciones por lamparoscopia y con la vista puesta a la llegada del robot quirúrgico que se espera pueda realizar trabajos antes de final de año.

El primer equipo en operar en el nuevo Hospital de Alcañiz./ CEDIDA

Seis quirófanos nuevos

La previsión del centro es que durante estos primeros días se lleven a cabo solo operaciones que sean urgentes. El resto, las programadas, comenzarán a partir del próximo lunes con la intención de que se recupere el ritmo lo antes posible.

El aumento de quirófanos -el centro pasa de tres a seis- supone no solo la mejora técnica, sino también mayora capacidad quirúrgica. Desde la gerencia del Sector de Alcañiz esperan que con más espacio haya más rapidez en las intervenciones y se reduzcan las listas de espera. Aun así, los cambios no tendrán un impacto real en las estadísticas hasta el tercer trimestre del año, después del periodo estival.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La incidencia menor ocurrida en la PAU en Alcañiz no requerirá medidas extraordinarias

En el primer día, se repartieron siete exámenes de Historia de la Filosofía por error, en lugar de los de Lengua Castellana. La Universidad de Zaragoza ha determinado, a partir...

Comentar

La incidencia menor ocurrida en la PAU en Alcañiz no requerirá medidas extraordinarias

Teatro, música, magia, jotas y mucho más con cachés basados en oliveras llegarán a 19 pueblos del Bajo Aragón

PROGRAMACIÓN. La Comarca lanza la campaña cultural que se alargará hasta octubre, y que contempla 21 actuaciones en las que se ha primado a compañías de la zona. La cartelería...

Comentar

Teatro, música, magia, jotas y mucho más con cachés basados en oliveras llegarán a 19 pueblos del Bajo Aragón

Un pequeño incendio obliga a evacuar a un centenar de personas en las viviendas tuteladas de Alcañiz

En torno a las 13.30, los ancianos han podido regresar al centro de día ubicado en el edificio donde han comido con normalidad. Las llamas solo han dejado daños materiales...

Comentar

Un pequeño incendio obliga a evacuar a un centenar de personas en las viviendas tuteladas de Alcañiz

CHA exige a DGA conocer los plazos e inversión para la ampliación del centro de salud de Caspe

El partido ha trasladado sus preguntas a las Cortes de Aragón. Desde la agrupación local defienden que se trata de un proyecto fundamental para garantizar una atención de calidad en...

Comentar

CHA exige a DGA conocer los plazos e inversión para la ampliación del centro de salud de Caspe

El PSOE exige al Gobierno de Azcón que asuma su responsabilidad con la vivienda en Escucha

El grupo político ha calificado de “ruin” el intento de la consejería de Vivienda e incluso del propio presidente del Gobierno de “quitarse el peso de encima” trasladando la responsabilidad...

Comentar

El PSOE exige al Gobierno de Azcón que asuma su responsabilidad con la vivienda en Escucha

Tres agentes de Alcañiz, entre los condecorados en el 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil

Las condecoraciones han sido otorgadas por haber desempeñado con responsabilidad su labor dentro del cuerpo

Comentar

Tres agentes de Alcañiz, entre los condecorados en el 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil
Periódico del Bajo Aragón Histórico