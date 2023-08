Alcañiz recoge 50 toneladas de residuos ilegales y localiza los puntos negros para su control 

El Ayuntamiento de Alcañiz ha elaborado un mapeo de puntos negros al respecto de una de las más graves y destacables infracciones a la ordenanza municipal de residuos, el depósito de residuo voluminoso, escombro y desperdicio de gran tamaño tanto en vía pública como en entornos periurbanos. En especial, en polígonos industriales y en las inmediaciones del Punto Limpio. Todo ello se ha desarrollado después de varios meses desde que se implantara un plan especial municipal para la vigilancia, control, búsqueda y localización de diversos vertidos ilegales de desperdicios que se venían detectando en varios puntos del término municipal de Alcañiz.

En total, en los últimos seis meses, se han recogido ya 50 toneladas de este tipo de residuo en diversos puntos de la ciudad, lo que obliga al Ayuntamiento a emitir las correspondientes sanciones y a reforzar tanto la vigilancia como el control y las medidas coercitivas para todos aquellos responsables de arrojar estos materiales. Por ello, y tras esta campaña de limpieza y retirada de escombros y voluminosos, el Ayuntamiento insiste en que la comisión y detección de infracciones implicará la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores que van desde los 150 euros para faltas leves hasta los 1.800 euros para muy graves.

El mapeo señala como principal punto negro los terrenos cercanos al Punto Limpio y la antigua escombrera, pero no es el único lugar donde se detectan residuos ilegales. Medio Ambiente y Policía Local destacan las inmediaciones de la ‘Chimenea’, punto de recogida de voluminosos entre la carretera de Zaragoza y el Recinto Ferial, en el que no se respetan los horarios de depósito. Hacia los polígonos del oeste de la ciudad se registran también diversos puntos de vertido irregular. Y otro sitio especialmente delicado, pues afecta a uno de los espacios medioambientales más característicos de Alcañiz, es el Cabezo del Cuervo, cuyo camino de acceso también se ve afectado por el depósito de voluminosos sin control.

Por eso el Ayuntamiento de Alcañiz recuerda los puntos ubicados en diversos emplazamientos de la ciudad para depositar residuos voluminosos y enseres, cada uno de ellos con su señalización, el horario y el día concreto en el que se realiza la recogida. Se basan en dos rutas y se han de diferenciar en este sentido. Así, el primer lunes de cada mes se realiza recogida de enseres y desechos para el Punto Limpio a primera hora de la mañana, en barrio de San José, Camino Capuchinos, C/ Luis Buñuel y Plaza de España, así como en las plazas mayores de Valmuel y Puigmoreno. Y el tercer miércoles del mes la ruta parte de la zona de TechnoPark para pasar por Solar de Sindicatos, C/ Belmonte de San José, el entorno del IES Bajo Aragón, la C/ Molinillo junto al colegio Juan Sobrarias, Carretera Zaragoza en la zona de la Tejería y el barrio de San Pascual.

En la web http://www.consorcio7.es/puntos-limpios/punto-limpio-movil aparecen estas rutas detalladas. Y se recuerda la ordenanza municipal de residuos, que determina que los servicios municipales deberán recoger los residuos abandonados en todos los terrenos que no sean de propiedad privada, imputando el coste de los servicios prestados a los responsables, sin perjuicio de la sanción que corresponda imponer ni de la reclamación de las responsabilidades civiles o penales del abandono. De la misma manera, se prohíbe depositar residuos en terrenos que no hayan sido previamente autorizados por el Ayuntamiento, así como utilizar los depósitos o vertederos particulares para residuos diferentes de los autorizados.