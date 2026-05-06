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06 MAY 2026|

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Más de 800 euros solidarios y 470 alumnos en la Carrera Memorial Beatriz Royo de Alcañiz

VÍDEO. Alumnos de 6º de Primaria y 1º de E.S.O de Alcañiz han participado en la cita. Las donaciones voluntarias serán destinadas a la Asociación Española contra el Cáncer

Jesús Burgos06 05 2026

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Alcañiz

AtletismoDeporte

Alrededor de 470 alumnos llenaron la Plaza de España de Alcañiz este miércoles 6 de mayo para participar en la séptima edición de la Carrera Solidaria Escolar Memorial Beatriz Royo. La cita reunió a estudiantes de 6º de Primaria y 1º de ESO de todos los centros educativos de la ciudad. El evento recaudó 827,80 euros, que se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer.

Los alumnos recorrieron aproximadamente una milla (1.600 metros) por las calles del centro histórico. Participaron jóvenes del IES Bajo Aragón y de los colegios Concepción Gimeno, Santa Ana, San Valero, Juan Lorenzo Palmireno y Juan Sobrarias. Los docentes de Educación Física de la localidad impulsaron la actividad con la colaboración del Ayuntamiento de Alcañiz, a través del programa Alcañiz Soy Sana, el área de Deportes, la Policía Local, Cruz Roja y la Asociación Española contra el Cáncer.

La carrera se ha consolidado como una tradición en el calendario escolar. Se trata de una prueba no competitiva que busca la participación de todo el alumnado. El objetivo es fomentar el esfuerzo, la convivencia y la inclusión.

«Mezclamos deporte en la ciudad y solidaridad. También mantenemos el recuerdo de Beatriz Royo, que fue el alma mater del proyecto», explicó Eduardo Orrios, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz.

Los alumnos realizaron un calentamiento previo a la carrera / Jesús Burgos
Los alumnos realizaron un calentamiento previo a la carrera / Jesús Burgos
El primer alumno en llegar a la meta / Jesús Burgos
El primer alumno en llegar a la meta / Jesús Burgos
Alumnos finalizando la carrera solidario de este 6 de mayo / Jesús Burgos
Alumnos finalizando la carrera solidario de este 6 de mayo / Jesús Burgos

En memoria de Beatriz Royo

La recaudación de 827,80 euros se ha obtenido mediante donaciones voluntarias durante la recogida de dorsales. El dinero se destinará íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. La prueba pasó a denominarse Memorial Beatriz Royo tras su fallecimiento. «Fue una profesora que realizó una gran labor en la educación. Con este evento queremos agradecerle todos estos años», señaló Sonia Domingo, profesora del colegio La Inmaculada y una de las organizadoras.

Convivencia y deporte en un mismo espacio

El programa CONVIDXT forma parte de un proyecto conjunto entre los centros educativos de Alcañiz. Beatriz Royo fue una de las figuras clave en su impulso en 2017. El objetivo es fomentar la convivencia, promover hábitos saludables e integrar al alumnado.

El proyecto incluye varias actividades a lo largo del año. A la carrera se suma una marcha senderista, celebrada el pasado mes de abril. «Organizamos dos recorridos distintos para evitar que los alumnos repitan trayecto. Son rutas de unos 10 kilómetros con varias paradas», ha explicado la profesora.

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