El triatleta de Jarque de la Val Izan Edo ha conseguido su primera victoria en la Copa del Mundo de Triatlón tras imponerse este domingo en la prueba disputada en Tauranga (Nueva Zelanda). El deportista de las Cuencas Mineras culmina así una extraordinaria recta final de temporada, en la que ha encadenado tres grandes actuaciones internacionales y ha confirmado su progresión entre los mejores especialistas del circuito.

Después de finalizar quinto en Hong Kong y segundo en Miyazaki (Japón), el jarquino ha dado el paso definitivo para subir a lo más alto del podio gracias a una espectacular remontada en el segmento de carrera a pie. El triunfo llega, además, apenas unos días después de conocerse su candidatura al premio al mejor deportista aragonés de 2026. Un reconocimiento al que ahora suma uno de los resultados más importantes de su trayectoria deportiva, después de una temporada en la que también consiguió la cuarta posición en el Campeonato del Mundo sub-23.

Una remontada culminada con un ataque decisivo

Edo completó el segmento inicial de natación en decimosexta posición, a aproximadamente medio minuto de la cabeza de carrera, una diferencia que todavía dejaba abiertas sus opciones. Durante el recorrido ciclista, el jarquino rodó junto a su compatriota Roberto Sánchez Mantecón en un grupo perseguidor que terminó neutralizando la escapada inicial. De esta manera, una veintena de participantes afrontaron prácticamente juntos el último segmento, los cinco kilómetros de carrera a pie que acabarían decidiendo el vencedor.

Fue entonces cuando el de las Cuencas Mineras exhibió su mejor versión. A falta de un kilómetro para la llegada, seis triatletas permanecían separados por apenas un segundo, con el italiano Alessio Crociani marcando el ritmo. Edo llegó a afrontar la última curva en quinta posición, pero lanzó un ataque definitivo a unos 500 metros de la meta que ninguno de sus rivales consiguió responder.

Izan Edo cruzó la línea de llegada en primera posición después de completar los cinco kilómetros a pie en 14 minutos y 26 segundos, el mejor parcial de todos los participantes y un ritmo medio inferior a los tres minutos por kilómetro. El neerlandés Mitch Kolkman terminó segundo, a tres segundos del vencedor, mientras que el francés Baptiste Passemard completó el podio, a cuatro segundos.

El deportista de Jarque de la Val mostró su satisfacción por el triunfo y dejó clara su intención de continuar progresando en el circuito internacional. “Seguiré trabajando para que esto sea solo el inicio de muchas más”, aseguró tras conquistar su primera victoria en una Copa del Mundo.