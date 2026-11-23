El atletismo del Bajo Aragón completó un destacado fin de semana en el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, disputado este pasado domingo en el marco del Cross Internacional de Atapuerca (Burgos). El Club Atletismo Tragamillas de Alcañiz firmó una notable actuación colectiva, con su equipo sub-18 masculino en la 21ª posición nacional y como segundo mejor conjunto aragonés. Por su parte, la alcorisana Carlota Gasión consiguió la medalla de plata en categoría sub-18 femenina, convirtiéndose en la única representante de Aragón que subió al podio en cualquiera de las categorías del campeonato.

La competición reunió a algunas de las principales escuadras nacionales, con cerca de 400 participantes por carrera y alrededor de 55 clubes. Una cita de máxima exigencia en la que los representantes bajoaragoneses consiguieron medirse con atletas de primer nivel.

El Tragamillas, segundo equipo aragonés sub-18

El mejor resultado colectivo del Tragamillas llegó en categoría sub-18 masculina, donde los alcañizanos finalizaron en una meritoria 21ª posición nacional, después de llegar a rondar los diez primeros puestos durante la carrera. Además, consiguieron situarse como el segundo mejor equipo aragonés.

Martín Puchol encabezó la clasificación individual con un 80º puesto y un tiempo de 13:20, seguido de Jacobo Anento (99º, 13:28) y Raúl Bello (149º, 13:47). Completaron la representación David Almudí (214º, 14:16), Javier Lizana (219º, 14:17), Víctor Aragüés (282º, 14:53) y Andrés Piquer (301º, 15:10).

En sub-18 femenino, el conjunto alcañizano alcanzó la 40ª posición por equipos. Marina Ródenas fue la mejor clasificada, con un 135º puesto y un registro de 17:11. Le siguieron Daniela Alejos (147ª, 17:18), Dunia Baka (259ª, 20:34) y Ainhoa Calixtro (266ª, 21:01).

La cantera alcañizana compite entre los mejores

El Tragamillas también estuvo representado en las categorías sub-16, donde sus jóvenes atletas continuaron acumulando experiencia nacional. El equipo masculino, integrado mayoritariamente por corredores de primer año, consiguió la 37ª posición.

Ian Ariño fue el más destacado con un 129º puesto (10:30), seguido de Jorge Maza (175º, 10:43), Lucas Monclús (208º, 10:55), Mario Peralta (264º, 11:13), Álvaro Jiménez (294º, 11:28) y Sergio Jiménez (357º, 12:57).

En sub-16 femenino, Telma Clemente firmó la mejor clasificación individual del club al terminar 66ª con un tiempo de 11:39. También participaron Ana Alejos (229ª, 12:54), Carla Lourco (293ª, 13:29) y Sara Robres (297ª, 13:32).

La expedición alcañizana se desplazó hasta Burgos con un autobús de deportistas, familiares y acompañantes. Buena parte de ellos participaron también en el Cross Popular del sábado, en un fin de semana que combinó competición y convivencia.

Carlota Gasión conquista la plata nacional

La otra gran noticia del campeonato llegó de la mano de Carlota Gasión. La atleta alcorisana del Pre Elite Team se proclamó subcampeona de España en categoría sub-18 femenina tras finalizar segunda en Atapuerca.

Gasión compitió con el Alcampo Scorpio 71, club del que el Pre Elite Team es filial, con el objetivo de contribuir también a la clasificación por equipos. Su medalla tuvo especial relevancia al convertirse en la única representante aragonesa, tanto masculina como femenina, que consiguió subir al podio en todas las categorías.

En sub-18 masculino, su compañero Hamza El Amraouy completó una destacada carrera al finalizar 49.º entre cerca de 500 inscritos, como tercer aragonés y con el mismo tiempo que el segundo. Raúl García Morraja terminó en la zona intermedia de la clasificación.

Además de lo ocurrido en Atapuerca, el Pre Elite Team también destacó durante la jornada del sábado en la fase previa sub-14 y sub-16 celebrada en el Palacio de los Deportes de Zaragoza. Álvaro Tomé se situó como líder del ranking aragonés sub-14 en los 120 metros lisos con 16,47 segundos, mientras que Ángela Bernal alcanzó la segunda mejor marca autonómica femenina con 16,67. Jesús López mejoró su registro personal en los 60 metros hasta los 9,29 segundos y Laia Oliveros debutó en los 1.000 metros sub-16 con un tiempo de 3:45.