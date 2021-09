Un Alcañiz sin respuesta cae derrotado ante el Calatayud

El Alcañiz continúa sin encontrar un rumbo seguro que le lleve a sumar los tres primeros puntos de la temporada. En esta ocasión teniendo como rival al Calatayud el conjunto alcañizano no ha tenido respuesta para contrarrestar los dos goles que ha conseguido el conjunto visitante en la primera parte con los que se llegó llegó al descanso y también al final de los 90 minutos reglamentarios.

El duelo comenzó con un Calatayud que enseguida ha encontrado premio. Cuando no habían transcurrido ni 5 minutos, Hernández con un disparo fuera del área ha sorprerndido a una defensa que no ha estado expedita. Tras el gol el Alcañiz lo ha intentado por medio de Martín con dos cabezazos que se han ido fuera por muy poco. El Calatayud ha seguido buscando una mayor ventaja y en el minuto 22 esta vez por medio de Becerril al aprovechar un balón suelto en el área pequeña, no ha perdonado. Con el 0 a 2 se ha llegado llegó al tiempo de descanso.

Tras la reanudación el conjunto local ha salido algo más encorajinado y ha intentado acortar distancias lo antes posible. La ha tenido en sus botas Casado cuyo disparo lo ha sacado desde la línea de gol la defensa visitante. Allí ha muerto el ataque de los locales ante un Calatayud bien posicionado atrás que no se ha dejado sorprender y que tras la expulsión de Diego Moreno en el minuto 65 ha ido a por el tercero aunque no lo ha conseguido. Después de tres jornadas el Alcañiz suma un punto y lo más preocupante todavía no sabe lo que es marcar un gol. El equipo deberá seguir trabajando para romper esta mala racha y buscar lo antes posible la primera victoria de la temporada.

En cuanto a los resultados del resto de los equipos del territorio que militan en el grupo 3º de la preferente, el Alcorisa ha caído por 3 a 1 en su visita al Actur. El Herrera ha vencido por 3 a 0 al Calanda. El Utrillas se ha llevado los tres puntos que se han puesto en juego en Maella al vencer por 1 a 3 y por último el Andorra que se ha medido ante el Cella y ha logrado vencer por 2 a 1.