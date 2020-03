Alcañiz retira este martes la medalla a Franco sin el apoyo del PP

Alcañiz aprobará este martes la retirada de Medalla de Oro al dictador Francisco Franco con los votos a favor de todos los partidos a excepción del PP, que se abstendrá, coincidiendo con el Día de la Memoria Democrática de Aragón y el 82º aniversario del bombardeo.

Los populares sí apoyarán el cambio de denominación de la plaza del Caudillo de Valmuel por la del Colono alegando a que en este caso se realizó una votación popular a finales del año pasado. 51 de las 147 personas censadas en la pedanía alcañizana, una tercera parte, participaron en la votación para sustituir el actual nombre de su plaza principal más de cuarenta años después del fin de la dictadura franquista y a más de diez años de la entrada en vigor de la Ley estatal de Memoria Histórica. De no haberse producido estos cambios, el Ayuntamiento de Alcañiz se enfrentaría a sanciones de entre 2.001 y 10.000 euros y a la no concesión de ayudas por parte de DGA atendiendo a la Ley de Memoria Democrática de Aragón.

Los populares justifican su abstención en la retirada de la medalla a Franco, que conllevó también su nombramiento como concejal honorario del Ayuntamiento en 1945, alegando que no están a favor de que se retiren nomenclaturas y títulos que se dispusieron en un contexto distinto al actual. «No estamos a favor de la dictadura, eso quiero dejarlo claro, pero sí que pensamos que los nombres que nacieron en ese periodo es mejor no cambiarlos. La historia es la que es», explica el portavoz del PP, Nacho Carbó, quien especifica que su partido no ve con buenos ojos los cambios que propugna la Ley de Memoria Democrática de Aragón y se pregunta «por qué no se meten en otras etapas y no solo en una». «¿Que Zaragoza tenga una calle dedicada al Che Guevara no es honrar a un pistolero?», cuestiona el portavoz.

Conferencias, ofrenda y una muestra

La conmemoración del Día de la Memoria Democrática y del bombardeo comenzó el lunes con la conferencia ‘La memoria como recuerdo del futuro’, impartida por el filósofo y senador del PSOE por la provincia de Barcelona Manuel Cruz. El catedrático de Filosofía fue presidente de la Cámara Alta de mayo a diciembre de 2019.

La principal novedad de este año es que en el presupuesto municipal, que se aprobará próximamente, contempla una partida específica de 7.000 euros para actividades sobre Memoria Democrática a lo largo del año. Los actos de conmemoración del 3 de marzo los organiza el Consistorio ya que en esta ocasión será Calatayud la localidad que acoja la actividad del Gobierno de Aragón como se hizo el año pasado en Alcañiz. Durante el año se prevén más jornadas y se baraja la construcción de un monumento en el cementerio y el apoyo a la investigación de la fosa común si la Asociación Pozos de Caudé continúa con el proyecto. Nuevas ayudas permitirían comparar el ADN de los restos de los 10 fusilados que se encontraron con la treintena de familiares que han aportado una muestra de sangre. Las primeras excavaciones se realizaron con 15.000 euros del Ministerio de Justicia.

Este martes por la tarde a las 18.00 en la plaza del 3 de Marzo tendrá lugar una ofrenda de flores, música, lectura de textos y poemas. Intervendrán el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Manuel Lucea; el diputado delegado de Cultura de la Diputación Provincial de Teruel, Diego Piñeiro; y el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu. A las 19.00 tendrá lugar una visita al Refugio Antiaéreo.

Posteriormente, a las 19.30 se inaugurará la exposición ‘Alas Rojas, Vientos del Pueblo’, en la Biblioteca Municipal organizada por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA). La muestra se compone de una docena de paneles que explican el decisivo papel de la aviación en la guerra de España. Es el caso del bombardeo de Alcañiz, silenciado durante décadas hasta que la labor del historiador local José María Maldonado le dio visibilidad.

Los actos finalizarán a partir de las 20.00 en el Palacio Ardid con la conferencia ‘Republicanos españoles deportados. Del Bajo Aragón a los campos nazis’, a cargo del historiador Juan Manuel Calvo Gascón. El ejulvino también firmará ejemplares de su libro ‘Dentro de poco os podré abrazar. Supervivientes aragoneses de los campos nazis’. El libro, editado por el CELAN de Andorra, narra las historias de 11 de supervivientes aragoneses de los campos de concentración nazis.