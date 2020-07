Alcañiz supera los 25 contagios y suma más de un centenar de vecinos confinados

El Centro de Salud de Alcañiz continúa «saturado» con la realización de pruebas PCR este fin de semana a los contactos directos de los más de 25 infectados por Covid-19. La provincia de Teruel sumaría este sábado 32 positivos y la mayoría de ellos estarían en el Bajo Aragón. En municipios como Valjunquera ya han recomendado el confinamiento de los vecinos tras la aparición de dos nuevos casos y en otros como Torrecilla de Alcañiz celebran que los dos PCR vinculados con personas de la localidad hayan resultado negativo.

Aunque la cifra de contagios se seguirá incrementando en los próximos días, fuentes sanitarias aseguran que la situación en la capital bajoaragonesa está «controlada» puesto que los «pacientes cero de los cuatro focos activos están localizados». El principal sería un viaje a la playa de un grupo de jóvenes de la localidad. «Nos transmiten tranquilidad porque el rastreo está llevando su curso y no hay una preocupación extrema. Además, el número de ingresados sigue estable en el hospital con cuatro personas», destaca el alcalde Ignacio Urquizu.

En los últimos cuatro días se han realizado más de un centenar de pruebas PCR en el Centro de Salud de la capital bajoaragonesa. Además de los positivos, asintomáticos o con sintomatología leve en su gran mayoría, más de 100 vecinos están confinados en sus casas, esperando resultados o incluso habiendo salido negativo. Y es que las personas con PCR negativo catalogadas como «contacto directo» de los contagiados también tienen que permanecer confinados 14 días. «Un PCR negativo no te exime del confinamiento. Puede ser que la carga vírica no sea suficiente como para detectarla en el momento en el que se realiza el estudio pero se puede estar incubando», concretan fuentes del Salud, que siguen llamando a la responsabilidad individual para que no se «descontrole la situación», como ya ha ocurrido en Zaragoza.

Entre los contactos directos de los contagiados que permanecen confinados hay personas que trabajan en diferentes localidades como Calanda o La Puebla de Híjar. Desde el Salud confían en que puedan atajarse los casos con los rastreos y que los contagios no se extiendan a otras comarcas.

El ayuntamiento, que decidió el viernes decretar el cierre de las peñas como han hecho muchos consistorios en Aragón en las últimas semanas, asegura que la noche transcurrió con normalidad y que no hubo altercados.