El circuito de tráfico del parque de la avenida Aragón de Alcañiz podría trasladarse a Technopark

La preocupación que una parte de la ciudadanía ha plasmado en las últimas semanas a través de las redes sociales por la perdida del parque infantil de tráfico ha sido escuchada por el Ayuntamiento de Alcañiz. Ante la recogida de las casi 2.000 firmas que se ha vivido estos días en las calles y en diversos comercios de la capital bajoaragonesa, el alcalde, Miguel Ángel Estevan, anunció que el consistorio trabaja en un acuerdo a tres bandas junto a Motorland y Technopark para presentar a la DGA el proyecto de creación de unas nuevas instalaciones en las que se puedan llevar a cabo trabajos de educación y sensibilización vial.

Se trata de un primer anunció que el primer edil alcañizano hizo público tras el pleno del mes de marzo celebrado este lunes cuando una vecina de la localidad -que por el momento prefiere mantener el anonimato- y que ejerce como portavoz de la lucha se personó ante la corporación para transmitir el malestar de una parte de la población y presentar las aproximadamente 2.000 firmas que ya se han recogido. Según explicó Estevan, el proyecto en el que se está trabajando no solo servirá para los escolares, sino que también podrá ser usado para la formación de bomberos y protección civil y para las prácticas de las autoescuelas de la localidad entre otros territorios.

Este fue unos de los argumentos que explicó desde el equipo de Gobierno que volvió explicar que hay elementos en el parque actual que no cumplen con la normativa de parques infantiles y que podrían ser peligrosos para los niños como pueden ser los bordillos o los espacios debajo del puente que según explicó el primer edil podrían dar lugar a accidentes. Además, la conservación del parque actual no cumpliría con los requisitos de la subvención gracias a la cual se financiará el nuevo espacio. Esta subvención, que fue pedida por el anterior equipo de Gobierno, tienen que estar justificada antes de diciembre de 2024, es decir, dentro de poco más de ocho meses.

«Yo también fui uno de eso alcañizanos que recorría con su bicicleta ese trazado con los ojos puestos encima del señor Catalán que tenía ese parque de manera impecable», reconoció Estevan y mantuvo que se trata de un proyecto «que fue reconocido en todo Aragón en el año 1975 hace unos 50 años«.

Las explicaciones no convencen

La portavoz del grupo de ciudadanos que quieren mantener el parque con su esencia original no quedó conforme con las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento y pidió al alcalde reconsiderar la celebración de una consulta ciudadana en la que se pueda opinar del proyecto. En este sentido, aseguran que van a continuar con la recogida de firmas hasta llegar a un 15% del censo, cantidad con la que podría ponerse en marcha una petición ciudadana.

«Queremos que sea un parque, que sea infantil y sobre todo que sea de tráfico», aseguró la portavoz, «es el único parque de Alcañiz en el que actualmente se puede ir en bicicleta y desarrollar actuaciones de seguridad vial que son los que consiguen el desarrollo del niño», añadió. Esta nueva plataforma que tiene como objetivo único la salvación del parque denuncia que «se va a eliminar el germen de lo que serán los conductores responsables del futuro».

Aunque reconoce que la situación del parque actual no es buena, sostiene que se trata de un espacio en el que no se ha intervenido en los últimos 50 años y que por ello lo ideal sería un arreglo que mantenga los carriles y la estructura actual del parque. Aseguran que se trata de un clamor popular que se extiende en la ciudadanía. «Hay que ponerse en la mente de los niños que van al parque», mantiene. Como alternativa, la plataforma mantiene que el parque que está proyectado puedo colocarse «en cualquier otro espacio diáfano de la ciudad, no tiene por qué ser aquí».