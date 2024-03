Así será el parque de la avenida de Alcañiz tras su remodelación: costará casi un millón de euros y las obras durarán ocho meses

La remodelación integral del principal parque urbano de Alcañiz, el de la avenida Aragón, y la integración de su entorno costará 979.000 euros y las obras se prolongarán durante ocho meses. El Ayuntamiento alcañizano ya cuenta con el proyecto y una vez termine el plazo de exposición pública se licitará la obra. El objetivo del equipo de gobierno es que los trabajos del nuevo «pulmón verde» de la ciudad comiencen este verano y se prolonguen hasta bien entrado 2025.

El parque se ha planteado como un espacio de recreo intergeneracional con más zonas verdes, numerosos juegos infantiles, zonas de descanso y para pequeños eventos culturales. Se abrirá a todo el perímetro al eliminar el vallado exterior para que todas las calles en torno al parque tengan acceso al mismo. Además, se mejorará la comunicación con el solar de Sindicatos y la plaza Trullenque uniendo las dos áreas de esparcimiento. Para ello se colocará un badén ancho en el paso de peatones, se ensancharán las aceras y se reconfigurará el área de aparcamientos y los contenedores del inicio de la calle Alcorisa.

El ámbito de actuación abarca toda la manzana y contempla también la ampliación de las aceras de la zona trasera, las de la calle Mariano Nipho, que se encuentran prácticamente intransitables; y la eliminación del edificio de baños en desuso.

Su reforma es una de las grandes obras pendientes en la ciudad porque se encuentra en malas condiciones que ocasionan que su uso no sea seguro y con una configuración obsoleta y con escasas zonas verdes en sus 4.000 metros cuadrados. Se construyó en 1976 como un parque infantil de tráfico y no ha sido prácticamente remodelado. El circuito para bicicletas es su principal elemento vertebrador -ocupa el 25,82% de su superficie- y contiene elementos que suponen un riesgo para los niños. Cuenta con pocos juegos infantiles que, además, se encuentran en mal estado; y no funciona su instalación eléctrica, por lo que por la noche se debe cerrar al público.

Según el proyecto de obra, elaborado por el estudio alcañizano MMT Arquitectos, los taludes vegetales configurarán las distintas áreas del parque, las de juegos infantiles, juvenil, la de encuentro con unas pequeñas gradas y la de disfrute y tranquilidad. Habrá una zona canina en la parte sur con doble entrada, una fuente específica para perros y un dispensador de bolsas.

Gran parte de los juegos infantiles serán accesibles. Habrá una red de aguja de escalada; un carrusel; un conjunto de columpios compuesto por uno de asiento, otro de bebé y un columpio circular de cuerdas; un juego talk and tumble con red; tobogán de ladera en talud, cuerdas de escalada en talud, túnel circular metálico de paso en talud; mesa de teqball antivandálica; mesa de ping pong antivandálica; presas de escalada en talud; montañas de juego o esferas y semiesferas; y un supernova.

La vegetación irá cambiando en cada zona, lo que le otorgará una «personalidad diferenciada». Se han planteado arbustos y árboles que irán creciendo con el tiempo y otorgando al espacio «sombras y colores». El paisaje vegetal será variado, de diferentes alturas y colores según la época del año con floración en distintos momentos. También habrá bancos con diferentes características en todo el parque y dos fuentes de agua.

La iluminación es uno de los «puntos clave» del proyecto para que así el parque pueda estar abierto por las noches. Se colocarán luminarias dirigidas a cada espacio dotando de seguridad al parque y evitando la contaminación lumínica. Habrá líneas de led debajo de los bancos que marcarán los recorridos y las áreas de descanso. Asimismo, se cambiará todo el pavimento y se renovarán las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y alumbrado.