Alcañiz urge a Fomento que abra el Corcho en las próximas semanas

Sigue sin conocerse cuándo se reabrirá al tráfico el Corcho, cerrado desde enero por un desprendimiento causado por el temporal Gloria. La vía, una de las principales circunvalaciones de la ciudad, es ahora más necesaria debido a que en unos días y hasta finales de septiembre, otra de las arterias de la ciudad, la avenida Aragón, pasará a ser solo de un carril para ganar espacio para las terrazas.

El Ministerio de Fomento no habla de plazos concretos y así se lo hizo saber este lunes al alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, quien visitó la obra para conocer la evolución de los trabajos y trasmitir la necesidad de contar lo antes posible con esta carretera en funcionamiento. Todo ello después de que la semana pasada el PAR ya pidió en la Junta de Portavoces que los técnicos concretaran si se trata de una zona segura ya que se ha convertido en una de las más frecuentadas por las personas que realizan ejercicio durante la desescalada.

«No se han comprometido a plazos. Yo les he dicho que si pudiera estar en junio, genial pero lo ven justo. Las mallas de torsión sí que estarán el próximo mes y faltará rematar el asfaltado, los servicios… No podían comprometerse con una fecha pero sí que les he transmitido que lo antes que puedan, que es importante para nosotros ahora que vamos a peatonalizar la avenida», apunta Urquizu, consciente de que con la avenida Aragón con un solo carril hasta finales de septiembre es necesaria la apertura del Corcho para desatascar la circulación.

Se cambiarán los suministros

Concretamente, las obras reparan los desperfectos que produjo el temporal Gloria en enero. Se van a realizar varias actuaciones. En primer lugar se van a poner dos mallas de torsión. Una se encontrará en la parte del cerro que protege de posibles desprendimientos en la carretera y la otra se situará en la zona inferior a continuación del muro de escollera. El objetivo de esta segunda malla será proteger el talud que está en la parte inferior de la carretera.

Asimismo, se va a proceder a construir un muro de escollera que protegerá la parte donde tuvo lugar el desprendimiento. Se ha contemplando la recogida de aguas y se van a cambiar los servicios y suministros de la carretera reemplazando, por ejemplo, los tubos de fibrocemento. Tal y como solicitó el Consistorio, estarán mucho más centrados y se aproximarán más a las viviendas.