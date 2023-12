La alcañizana Aitana Ibáñez, subcampeona de España en taekwondo en categoría júnior

El club Cabral Team de Alcañiz regresa del Campeonato de España de clubes que se celebró durante el pasado puente festivo en la localidad alicantina de La Nucía con un balance más que positivo. Tres días de competición y combates que se saldan con una medalla de plata para Aitana Ibáñez, dos cuartos puestos, dos quintos y un noveno.

La jornada del viernes comenzó con los deportistas de las categorías cadete y sub21. La representación bajoaragonesa en la categoría cadete reflejada en Hugo Vicente no consiguió pasar de la primera ronda aún realizando un buen combate. No mucho más lejos llegó el equipo en la categoría sub 21 donde Nacho Soriano sí consiguió pasar la primera vuelta pero perdió en la segunda quedando así en cuarto puesto. Similar experiencia fue la de Aitana Ibáñez que también quedó en cuarta tras no poder con su rival.

Con la llegada del sábado se llevaron a cabo los combates de la categoría júnior. Durante esta jornada Irene Soriano no consiguió superara a su rival de la primera ronda y aunque Miriam Marco sí que alcanzó a superar la primera vuelta, cayó en la segunda quedando en novena posición.

Los deportistas del Cabral Team en el Campeonato de España por clubes./ Cabral Team

En el caso de la competición masculina Marc Vicente pasó las tres primeras rondas, pero terminó cediendo en la cuarta sin poder subir al pódium quedando en quinta posición. «En su categoría eran unos 60 competidores por lo que es una posición que nos sabe a medalla después de ver sus cuatro combates», aseguran desde el propio club.

La máxima alegría llegaba al equipo con la segunda participación de Aitana Ibáñez en el campeonato, esta vez en la categoría júnior en la que después de dos combates y una final muy igualada, se alzó con el título de subcampeona de España.

El domingo, último día de campeonato, Nacho Soriano volvió a competir, esta vez en la categoría senior. El atleta perdió en cuartos de final y tuvo que conformarse con un quinto puesto.

«Sin duda un buen trabajo de los chicos del club en un campeonato de tanto nivel y participación en el que conseguir estar entre los mejores de España era todo un reto», concluyeron desde Cabral Team.