La alcañizana Anaju lanza su nuevo single ‘Rota’

La alcañizana Anaju estrena su nuevo single ‘Rota’, una balada hipnótica producida por Raúl Refree y con el apoyo de Leti Sala en la letra. “Habla de cuando alguien echa la vista atrás y le cuenta a la otra persona las consecuencias emocionales de su relación, pero a pesar de todo no abandona. Una atracción que incide en esa “rotura”, de la que es consciente pero no puede escapar. Me gusta pensar que la rotura ha quedado reparada y se ha convertido en un precioso regalo que compartir con el mundo”, ha explicado la cantante. El videoclip, dirigido por Mario Sanz, es precisamente una metáfora en movimiento de una relación que se rompe y cuya protagonista no se resigna a dejarla morir.

‘Rota’ es un tema que nacía en OT como ha recordado la propia Anaju: “Nació una de las muchas noches de insomnio que tuve durante la cuarentena y el parón que hubo en OT. Recuerdo estar escribiéndola a las 5 de la mañana y grabando pequeños audios en mi móvil de forma casi automática. Las palabras salían por inercia. Esto es algo que se ha mantenido en su estado actual, sumando unos arreglos preciosos que trabajé con el gran Raül Refree, al que admiro desde hace mucho tiempo y con el que he tenido la suerte de compartir el proceso de producción».