La alcañizana Anaju vuelve a subirse al escenario de Operación Triunfo

La alcañizana Anaju se volvió a subir este miércoles por la noche al escenario de Operación Triunfo después de que RTVE mandase a todos los concursantes a sus casas el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus. La bajoragonesa interpretó ‘Man Down’ de Rihanna en la gala 10 rodeada de bailarinas con mascarillas y frente a un auditorio sin público.

Anaju cruzó la pasarela y continuará una semana más en el programa musical sin preocuparse por irse a casa. Lo hizo con cara de sorpresa, ya que las valoraciones del jurado vaticinaban su nominación. «Nos has sorprendido mucho durante toda la competencia. Te hemos visto en diferentes giros, canciones, estilos. Te hemos visto cantar y bailar sola, hacer cosa increíbles. El día de hoy no ha sido una de tus noches favoritas para nosotros. No sabemos lo que fue…», le dijo Natalia Jiménez. Sin embargo, también le reconocieron su trabajo «incansable» y su esfuerzo para «hacer lo mejor posible» la canción. «La has salvado», le indicó Jiménez.

Esta cuarentena le ha servido a la alcañizana para darse cuenta de que se había «vuelto exigente con ella misma desde un punto dañino», según le comentó al presentador de OT, Roberto Leal, antes de subirse al escenario. «Mi madre me decía que estaba todo el día con el látigo», señaló antes de asegurar de que iba a ser «menos exigente con ella misma». También explicó que estos días de confinamiento le habían servido para «parar, respirar, ver todo desde fuera y reflexionar sobre lo bonito que estaba siendo todo». Y, por supuesto, para «echar un montón de menos» a sus compañeros y resto del equipo de Operación Triunfo.

Respecto a cómo quedaron las cosas en la academia tras la noche de este miércoles, Gèrard fue el expulsado de la gala 10. Mientras que Flavio y Bruno fueron los nominados tras los veredictos del jurado y la salvación de los profesores.