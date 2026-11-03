El A.D. Maestrazgo lidera la destacada actuación del territorio en la Roca Parda Trail

La Roca Parda Trail de Cinctorres volvió a reunir al atletismo de montaña nacional este pasado 31 de octubre con una edición que dio un paso adelante con la incorporación de una nueva distancia de 44 kilómetros. La cita, que congregó a 500 corredores y recorrió senderos de Cinctorres, Portell y Castellfort, dejó también un destacado balance para los clubes del territorio, con el A.D. Maestrazgo Els Ports como uno de los grandes protagonistas.

La participación de corredores del territorio se tradujo en varios puestos destacados en las tres distancias, con presencia en los primeros lugares de las clasificaciones y protagonismo también en las categorías juveniles.

El A.D. Maestrazgo brilla en las tres distancias

La actuación más destacada del A.D. Maestrazgo Els Ports llegó en la maratón de 44 kilómetros, donde Alba Loras Monfort se proclamó vencedora de la clasificación femenina de la distancia reina al cruzar la meta en décima posición de la general con un tiempo de 4:45:15. En la categoría masculina, Germán Castel consiguió la tercera posición absoluta con un tiempo de 4 horas, 1 minuto y 0 segundos. El corredor solo fue superado por Pere Aurell y Julen Calvo, que cruzaron la meta en primera y segunda posición, respectivamente. También sobresalió Fernando Monfort, que terminó en el puesto 38 de la general con un registro de 6h 40min 33s.

En la distancia de 25 kilómetros, Víctor Monfort Prades fue el mejor clasificado del club, con una quinta posición absoluta gracias a un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 42 segundos. Javier Vives Barreda acabó sexto (2 horas, 19 minutos y 31 segundos), mientras que Dimas Pitarch fue décimo (2 horas, 31 minutos y 46 segundos) y Álex Pons, duodécimo (2 horas, 34 minutos y 49 segundos).

El club también tuvo una presencia importante en la prueba de 16 kilómetros. David Prades Gargallo logró la segunda posición absoluta con un tiempo de 1 horas, 20 minutos y 1 segundo, mientras que Pablo Andrés Falcó terminó séptimo con una marca de 1 hora, 28 minutos y 35 segundos.

Los juveniles también suben al podio

El A.D. Maestrazgo Els Ports completó su gran jornada con los resultados de sus corredores juveniles. Lucas Milián Durán se proclamó vencedor de la clasificación juvenil con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 2 segundos, mientras que Aitor Deusdad fue quinto y Héctor Altabás, sexto.

En la clasificación juvenil femenina, Martina Fabregat Miralles logró la tercera posición con un tiempo de 1:54:07, mientras que su compañera del A.D. Maestrazgo Els Ports Ariadna Escuín Monfort terminó cuarta, apenas dos segundos después (1:54:09). Además, Lucas Milián Durán se llevó la victoria en la clasificación juvenil masculina con un registro de 1:19:02.

También estuvieron presentes otras corredoras del territorio: Natalia Castel Mallen fue 42.ª en los 16 kilómetros y Eva Badal Monterde, 100.ª, ambas del A.D. Maestrazgo Els Ports; y Laura Pechobierto terminó 58.ª en los 25 kilómetros con el mismo club. También participaron otros jóvenes de la entidad, como Guillem Ferrer, Albert Prades y Manel Roig.

Zalagarda, Alcorisa y Matarraña destacan en los 44 y 25 kilómetros

La distancia reina también dejó un resultado relevante para el Club de Montaña Zalagarda. Jorge Laborda Robres cruzó la meta en cuarta posición absoluta con un tiempo de 4 horas, 10 minutos y 47 segundos, a menos de diez minutos del podio. Una actuación que le situó entre los mejores de una prueba de gran exigencia.

Por su parte, Alcorisa Fondistas contó con varios representantes en la maratón. Raúl Aguilar Mir fue octavo de la general con un registro de 4 horas, 38 minutos y 31 segundos, mientras que Luis Palos Guijarro acabó decimosexto (5 horas, 16 minutos y 46 segundos). También finalizaron Sergio Sangüesa y Sergio Gracia, en los puestos 20 y 21, respectivamente, además de Luis Enrique Espallargas e Ignacio Hernández.

La entidad alcorisana también estuvo representada en la distancia corta de 16 kilómetros, donde Toni Sancho consiguió la decimosexta posición absoluta con un tiempo de 1 hora, 33 minutos y 41 segundos.

El Matarraña Team dejó su nombre entre los primeros clasificados de la distancia de 25 kilómetros. Dídac Ibáñez Riera consiguió la séptima posición absoluta con un tiempo de 2 horas y 22 minutos, entrando entre los diez mejores de una prueba que tuvo como vencedor a Manuel Merillas, medallista de plata en el Campeonato del Mundo de Trail de Canfranc del pasado año.