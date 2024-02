La alcañizana Beatriz Royo acumula miles de ‘likes’ y gran apoyo en las redes tras su carta a Azcón

«Quiero morirme en mi casa, cerca de mis hijas», es el duro testimonio de la alcañizana Beatriz Royo, que por desgracia y debido a su metástasis, esta semana volvía a hacerse viral en las redes sociales por una carta dirigida al presidente de la comunidad, Jorge Azcón, en la que le pide mejoras y más recursos en el sistema público de salud aragonés.

La alcañizana anunciaba a través de sus cuentas en las redes sociales que sufre una metástasis en los pulmones del cáncer de mama que le fue diagnosticado hace ya varios años. El anuncio ha llegado -como ya pasó hace aproximadamente con el expresidente socialista, Javier Lambán– con una petición de mejoras para el Salud en general y el Hospital de Alcañiz en particular. «¿Sólo tenemos una máquina de PEC-TAC en Aragón?«, cuestionaba la paciente. «Que se rompan las máquinas provoca muchas demoras en las pruebas y en casos como el mío, un retraso puede tener un resultado fatal«, explica Royo que mantiene que «hay enfermedades que no deberían tener listas de espera».

Es su caso porque padece un cáncer triple negativo y ya ha pasado por el tratamiento de quimioterapia, operación de una mastectomía bilateral y quimioterapia oral. «Mi bicho avanza muy rápido», relata la alcañizana. Actualmente, Royo esta a la espera de saber si puede formar parte de un estudio clínico que se desarrolla en Lleida, una posibilidad que además de complicada, no tiene en la comunidad. «Me he tenido que traer todo mi historial clínico porque al ser otra comunidad no tienen acceso», explica. Entre sus reclamaciones aparecen más financiación para poder investigación y que se realicen ensayos clínicos en Aragón. «¿No tenemos ningún ensayo clínico para que pueda agonizar estando con mis hijas y no tener que ir a tratar mi enfermedad a otra comunidad?», asegura.

Respecto a las nuevas infraestructuras que se contemplan para la ciudad, Royo asegura que es necesario que el nuevo Hospital de Alcañiz se convierta en un centro de referencia. «Si lo que tenemos en el centro de ahora simplemente va a estar en un edificio nuevo no vamos a ganar nada«, comenta. Aun así la paciente alaba y agradece la labor de los profesionales que trabajan en el Área de Salud de Alcañiz, «Mi oncóloga es un diez, pero para curar la enfermedad también hacen falta máquinas y recursos», cuenta.

Royo asegura que se trata de una reclamación que hace «por sus tres hijas», Pueyos de cinco años, Alma de tres y María de uno y medio. «Lo que más me gustaría es que si el día de mañana deciden vivir en Aragón y caen enfermas, no tengan que luchar con todo lo que estoy luchando yo«, asegura en su texto.

Por el momento, la publicación sigue acumulando ‘likes’ y comentarios de apoyo, la mayoría llegan de los propios vecinos de la localidad que ya conocen el caso de Beatriz que desde su diagnostico no ha dejado de reclamar mejoras y más recursos a través de las redes sociales. «Si fuera por ellos ya estaría curada, pero no funciona así», cuenta visiblemente emocionada. Además, su testimonio también ha sido compartido otras cuentas a nivel nacional en las que la publicación ya acumula más de 10.000 likes

Royo es además la escritora del cuento infantil ‘Por los cerros anda y el agua nos manda’ que relata la leyenda de la Virgen de Pueyos, patrona de Alcañiz, y cuyo importe va a destinado para la Asociación Española Contra el Cáncer. En este sentido se enfoca también una de sus ultimas iniciativa, collares y pulseras con la imagen de la Virgen que ya están a la venta en varias joyerías de la localidad. En este caso, una parte del importe también va destinado a la AECC.