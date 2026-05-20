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20 MAY 2026|

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La alcañizana Izarbe Benedí se proclama subcampeona de equitación en Utebo

FOTOGALERÍA. La amazona de 13 años logró el resultado en la IV Jornada de Salto de Juegos Escolares y la Copa Reino de Aragón después de intentarlo durante tres años

Izarbe Benedí durante la prueba celebrada en Utebo / Cedida
Izarbe Benedí durante la prueba celebrada en Utebo / Cedida

Jesús Burgos20 05 2026

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Alcañiz

Deporte

Alcañiz estuvo representado este pasado fin de semana en Utebo gracias a Izarbe Benedí, una joven amazona de tan solo 13 años. Su edad no le impidió firmar uno de los mejores resultados del panorama autonómico, ya que la alcañizana se proclamó subcampeona de la IV Jornada y Final de los Juegos Escolares y la Copa Reino de Aragón de Salto de Obstáculos, organizada este pasado fin de semana por el centro Hípica Pony Club Aragón.

El campeonato regional incluyó diferentes pruebas y categorías para jinetes y amazonas, con recorridos desde iniciación hasta 1,35 metros. La alcañizana compitió junto a su caballo, Rayo, en la categoría de 0,80 metros. Partían desde la decimotercera posición y firmaron una actuación que les permitió terminar el fin de semana como subcampeonas.

Este resultado en Utebo pone en valor no solo el talento de la deportista, sino también el trabajo realizado desde la escuela de hípica Equilicua de Alcañiz, a la que Benedí pertenece. “Llevaba mucho tiempo practicando y me sentí muy segura. Además vi que todos iban poco a poco perdiendo opciones y me quité presión”, ha valorado Izarbe Benedí sobre su segunda posición.

Trabajo y esfuerzo

Sin embargo, el éxito no ha llegado de la noche a la mañana. Detrás del logro hay años de trabajo, varias participaciones en la prueba y mucha constancia. Tras tres años intentándolo, los resultados terminaron llegando. “Me sentí bien porque ya llevo muchos años intentando ganarlo y me alegré mucho por finalmente conseguirlo”, ha explicado la amazona alcañizana.

Izarbe comenzó a dar sus primeros pasos sobre un caballo con apenas 9 años gracias a María Vallespí, quien le enseñó el respeto y el cariño hacia estos animales, además de transmitirle conocimientos sobre su cuidado y manejo.

Más tarde, la familia Benedí Egea descubrió la escuela de hípica Equilicua de Alcañiz, uno de los mejores centros de Aragón, y desde entonces se ha convertido en uno de los lugares donde más horas dedica la joven deportista a entrenar y crecer. Prácticamente se considera su casa.

“Hasta que no me monto en el caballo no se me van los nervios”, ha reconocido la alcañizana. Después del logro conseguido en Utebo, Izarbe sumará una nueva experiencia a su trayectoria y competirá este próximo fin de semana en Valencia.

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