El alcañizano Iván Romero se impone en la XVII BTT Alfindén Montes Blancos

El biker alcañizano Iván Romero del Ejarom Bikes se impuso en la XVII BTT Alfindén Montes Blancos tanto en la general como también en la categoría de máster 30.

Romero finalizó la prueba, de 63 km. de recorrido, en un tiempo de 2h12’40» superando en cerca de dos minutos al segundo clasificado Sergio Pérez del C.C.Oscense y de la categoría máster 40 que paró el cronómetro en un tiempo de 2h14’17». El tercer puesto de la general se lo adjudicó Iñaki Villalaín del Basauri Bikes Team con el mismo tiempo que el segundo clasificado.

En esta cita, la tercera del Open XCM 2021 en Aragón, también participaron Daniel Tena del Ejarom Bikes que finalizó en la 26ª posición. Daniel Ejarque, compañero de equipo de Romero y de Tena, acabó en el puesto 48º. También formaron parte de la partida Jorge Ralfas del C. C. Caspolino, Adrián Mayner del C.C. Polideportivo Andorra, Iván Rivera del C. C. Bajo Aragón Histórico, Javier Suñer del G.C. Amigos de Calaceite, Cristian Rey y Ángel Agraz ambos del C.C. Polideportivo Andorra y Álvaro Mora del Ejarom Bikes.