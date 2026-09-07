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07 SEP 2026|

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El alcañizano Iván Romero vuelve a brillar en el Critérium Ciudad de Alcañiz: Quinto puesto y triunfo en M30

El ciclista se impone en una de las primas de esta prueba que ha reunido a 86 participantes y recaudado fondos para la Asociación de Los Calatravos

86 ciclistas se dieron cita en Alcañiz este domingo 6 / Cedida
86 ciclistas se dieron cita en Alcañiz este domingo 6 / Cedida

Jesús Burgos07 09 2026

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Alcañiz

Ciclismo y BTTDeporte

El Critérium Ciudad de Alcañiz volvió a convertir este domingo las calles de la capital bajoaragonesa en un escenario de velocidad, ataques y emoción con una participación de récord. La segunda edición de la prueba, organizada por el club ciclista Bikes Ejarom en colaboración con la Federación Aragonesa de Ciclismo y las instituciones públicas, reunió a 86 ciclistas, una cifra especialmente destacada para una competición de este formato, y se desarrolló sin incidentes importantes.

El triunfo absoluto fue para Oleg Chouza, por delante de Albert Masana y Diego Sánchez, en una carrera marcada por el ritmo elevado y los constantes movimientos en el circuito urbano de Galán Bergua, Ronda de Caspe y Avenida Aragón.

Romero, quinto y ganador en M30

El mejor resultado local llegó de la mano de Iván Romero, que terminó quinto en la clasificación general y se proclamó vencedor en la categoría M30, reeditando así el protagonismo que ya tuvo en la primera edición, cuando se llevó la victoria absoluta. El alcañizano, además, logró imponerse en una de las primas en metálico que se pusieron en juego durante la carrera. 

Precisamente, esa primera disputa estuvo protagonizada por Romero y el que posteriormente acabaría siendo vencedor de la prueba, Oleg Chouza. “Muy contento con el resultado y con cómo ha salido la prueba en general”, explica Romero, quien también destaca la importancia de que los 86 participantes pudieran completar la carrera sin contratiempos importantes.

Tras imponerse en la primera prima, Chouza consiguió abrir un hueco que el pelotón no pudo neutralizar. Romero intentó posteriormente provocar movimientos y entrar en los cortes, pero los intentos fueron cerrados y la carrera terminó resolviéndose al sprint por detrás del vencedor.

Amplia presencia alcañizana

El ciclismo alcañizano también estuvo representado por Nicolás Ponz y Carlos Pina, ambos integrados en el grupo de cabeza y completando una destacada actuación en una carrera de máxima exigencia. Por su parte, Gonzalo Muniesa, Dani Ejarque y Luis Comín también tomaron la salida y consiguieron finalizar la prueba dentro del segundo grupo de cabeza, demostrando el buen nivel del ciclismo local en una cita que reunió un gran nivel de ciclismo.

86 corredores y carácter solidario

La segunda edición del Critérium Ciudad de Alcañiz superó finalmente las expectativas de participación, alcanzando los 86 inscritos, una cifra que desde Bikes Ejarom valoran especialmente teniendo en cuenta las características de este tipo de carreras de circuito.

La jornada se desarrolló además sin ningún contratiempo importante, uno de los principales objetivos de la organización debido a la velocidad a la que se disputa la prueba y a su recorrido urbano. A ello se sumó el carácter solidario de la cita, que permitió recaudar fondos para la Asociación de Los Calatravos, aunque la organización todavía no ha cerrado la cantidad definitiva obtenida.

Con esta segunda edición, el Critérium Ciudad de Alcañiz consolida su presencia en el calendario de la Copa Critérium Aragón y vuelve a situar a la capital bajoaragonesa como uno de los puntos de referencia del ciclismo de carretera en la comunidad.

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