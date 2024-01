El alcañizano Javier Zaera roza el top-10 en el nacional de ciclocross

El ciclista alcañizano Javier Zaera volvió a demostrar su nivel este pasado fin de semana. Lo hizo con un meritorio undécimo lugar en el Campeonato de España sub 23 de ciclocross disputado en la localidad vasca de Amurrio. Fue el primer aragonés y se quedó a tan solo seis segundos del top-10. «Venía con sensaciones bastante buenas pero me hubiese gustado estar más alante. En Navidades he estado bastante resfriado y por ello tengo que estar satisfecho», explicó el de la ciudad de La Concordia a La COMARCA.

En un circuito duro y embarrado, el joven alcañizano lideró a la selección aragonesa aventajando con solvencia al resto de corredores autonómicos. Rafa López fue 35º, Adrián Villacampa 37º y César González no terminó la prueba. «Estuvo lloviendo parte de la semana y aunque se secó un poco cuando estábamos calentando se puso a llover y lo complicó. Patinaba bastante e intenté cometer los menos errores posibles. Mantuve el ritmo más alto posible», concretó Zaera.

El ciclista bajoaragonés, habitual en la Copa del Mundo de CX y también vigente campeón de Aragón de XCO en este 2023, terminará este próximo domingo su temporada de ciclocross tomando parte de la Copa del Mundo a disputar en Benidorm.