El alcañizano Marc Vicente representa a Aragón en el Campeonato de España Sub-21 de taekwondo

El taekwondista alcañizano Marc Vicente Zaurín participó el pasado 23 de mayo en el Campeonato de España Sub-21, celebrado en Ciudad Real, formando parte de la selección aragonesa de taekwondo. El deportista bajo aragonés acudió a la cita nacional tras completar una destacada temporada que le permitió ganarse una plaza entre los mejores competidores de su categoría en toda España.

Vicente compitió en la categoría de menos de 63 kilogramos (kg), aunque no pudo superar la primera eliminatoria después de caer ante el representante de Ceuta. Pese al resultado, su presencia en el campeonato supuso un importante reconocimiento al trabajo realizado durante toda la temporada y a su progresión dentro del taekwondo autonómico y nacional.

El resultado final no lo refleja todo

El propio taekwondista reconoció que el resultado obtenido en Ciudad Real no reflejó el trabajo realizado durante los meses previos. “Nos tocó un rival que a priori pensábamos que podíamos vencer, pero no nos salió el combate como esperábamos ni conseguimos mostrar todo lo que habíamos preparado”, se sinceró.

A pesar de la eliminación, Marc Vicente destacó la importancia de haber formado parte de una competición de máximo nivel. «Es una cita a la que solo acuden los mejores de cada comunidad autónoma y siempre es un placer poder representar a Aragón», señaló.

La participación en el Campeonato de España Sub-21 pone el broche a una intensa temporada para el taekwondista. Ahora afronta los próximos retos con la mirada puesta en seguir creciendo competitivamente y alcanzar nuevas metas. “Debo seguir trabajando para conseguir el objetivo de lograr una medalla nacional y, poco a poco, continuar creciendo como taekwondista hasta ver reflejado todo el trabajo realizado”, explicó. Desde el Club Cabral Team también valoraron positivamente la participación de su deportista en una temporada en la que ha acumulado experiencia en algunas de las pruebas más destacadas del calendario nacional.

El cierre a una temporada de crecimiento y experiencia en la élite

En cuanto a su recorrido, el taekwondista arrancó muy pronto la temporada, pero no fue hasta finales de 2025 cuando participó en uno de los principales campeonatos y más importantes: los Campeonatos de España sénior y sub-21 celebrados en La Nucía (Alicante), donde estuvo cerca de superar la primera ronda. Días después volvió a competir en categoría sénior, logrando una victoria en su primer combate antes de caer en el segundo tras un duelo muy igualado que se decidió en los últimos segundos.

Ya en 2026, Marc continuó acumulando experiencia en competiciones de alto nivel. En marzo alcanzó la final de la Copa de Bizkaia tras superar cuatro exigentes combates, consiguiendo una meritoria segunda posición. Posteriormente participó en el Open de Aragón, donde compitió en una categoría de peso superior a la habitual, y en el Open de la Cerámica de Alcora, en el que cayó frente al que acabaría proclamándose campeón.

Uno de los retos más importantes llegó en abril con la disputa del Open de España G1, celebrado también en La Nucía y considerado una de las citas internacionales más destacadas del calendario. Allí se enfrentó a un rival de gran nivel, al que logró imponerse en el primer asalto antes de ceder en los dos siguientes.

La preparación para el Campeonato de España Sub-21 se completó con varias concentraciones y entrenamientos organizados por la Federación Aragonesa de Taekwondo, que sirvieron para seleccionar a los deportistas encargados de representar a Aragón en la competición nacional celebrada en Ciudad Real.