Carlota Gasión conquista la plata en el Campeonato de España de 1.000 metros

La alcorisana Carlota Gasión conquista un nuevo podio con la medalla de plata conseguida en la prueba de 1.000 metros, disputada en el Campeonato de España en La Nucía (Alicante) el pasado fin de semana. La atleta del club Pre Élite Team continúa así ampliando su extraordinario palmarés, acumulando doce medallas nacionales en apenas un año y medio.

La deportista ya mostró sus credenciales el sábado en unas semifinales semifinales, en las que se impuso en la segunda serie con un tiempo de 2:58:82. La marca, que fue la mejor de todas las participantes, le dio el pase directo a la final.

En la final del domingo, Gasión comenzó con un ritmo relativamente lento, cruzando el paso de los 600 metros en torno al minuto 3:05. Sin embargo, la atleta apretó en los últimos 400 metros, alcanzando un tiempo de 1:01, que le permitió remontar posiciones y asegurar la plata con una marca final de 2:52:70.

La propia deportista lo relató así tras la competición: “Fue una carrera muy rápida, sobre todo los últimos 400 y 200 metros. Al final no tuve más fuerzas para adelantar en la última vuelta pero estoy muy contenta”. El título se decidió por apenas tres décimas a favor de la deportista soriana Celia Díaz, en una prueba donde ambas corredoras se quedaron a tan solo un segundo del récord del campeonato.

Una regularidad excepcional

Para la alcorisana, el balance del campeonato es positivo y aseveró que quedó “muy contenta porque había gente de gran nivel". "Solo con estar (en la competición) tiene mucho mérito", añadió. La trayectoria de la atleta en la categoría sub-16 destaca por su regularidad, que la ha llevado a subirse a todos los podios de los Campeonatos de España que se han disputado en pista.

En apenas un año y medio acumula doce medallas, seis de ellas de oro, consolidándose como una de las grandes promesas del atletismo aragonés y español. Tras este logro, Gasión prioriza descansar y mentalizarse de cara a los nuevos retos, aunque también valora seguir en movimiento. “A lo mejor participo en alguna competición para intentar mejorar mi marca y tener mejores sensaciones para la temporada que viene, que paso a la categoría a sub-18", adelantó.

Buenas marcas para Pre Elite Team en Fraga

Además del éxito nacional Gasión, el club Pre Elite Team compitió el pasado fin de semana en el meeting de Fraga, logrando tres mejores marcas personales. Ignacio Correas rebajó sus registros tanto en 100 metros - 12.01- como en 200 metros - 24.01 -, situándose entre los diez mejores aragoneses sub-18 en su primer año en la categoría.

Por su parte, Raúl García Morraja mejoró su marca personal en los 400 metros lisos con un tiempo de 54.82, que le permite colocarse undécimo en el ranking autonómico.