Actualizado 17:52

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

08 JUN 2026|

Actualizado 17:52

De Caspe, Alcañiz o Muniesa a Madrid para ver al Papa León XIV: «Hay una nueva forma de vivir la fe y los jóvenes tienen mucho que ver»

Un diácono, un vicario parroquial y diferentes jóvenes son solo algunos de los fieles bajoaragoneses que viajaron hasta la capital para vivir esta visita que definen como única. No se vivía algo similar desde hace 15 años

Arriba a la izquierda, peregrinas de Alcañiz; y a la derecha, el diácono de Muniesa Álvaro Simón. Abajo, el vicario parroquial de Caspe y párroco de Chiprana José Manuel Martínez junto al grupo de jóvenes que viajaron a Madrid a ver al Papa / L. C.
Arriba a la izquierda, peregrinas de Alcañiz; y a la derecha, el diácono de Muniesa Álvaro Simón. Abajo, el vicario parroquial de Caspe y párroco de Chiprana José Manuel Martínez junto al grupo de jóvenes que viajaron a Madrid a ver al Papa / L. C.

Camila Ortiz TomaselliSofía Fondevilla08 06 2026

Comentar

AlcañizCaspe

ActualidadCultura y Ocio

La visita del Papa León XIV a Madrid está siendo una cita única que muchos fieles del Bajo Aragón Histórico no han querido perderse. Entre ellos, varias peregrinas de Alcañiz, un diácono de Muniesa y el vicario parroquial y párroco de Caspe y Chiprana, quienes en conjunto han definido la experiencia como “un regalazo” a “un hecho espectacular”.

Miles de personas se han desplazado hasta la capital madrileña para vivir en primera persona esta visita. Para ellos, decir “yo estuve ahí” es ya de por sí algo de lo que enorgullecerse, ya que no es habitual que un Papa visite España. La última vez, de hecho, se produjo hace 15 años, cuando Benedicto XVI presidió en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud.

Por ello, que León XIV haya decidido que este sea su cuarto viaje apostólico es “muy significativo”, como explica José Manuel Martínez, vicario parroquial de Caspe y párroco de Chiprana: “Es evidente que hay una nueva forma de vivir la fe en España, y los jóvenes tienen mucho que ver en ese sentido. En un mundo donde hay cierta polarización política o cierto intento de uso político de la fe, son ellos los que intentan separarse de esa manipulación y tener su propia identidad religiosa. Se está volviendo a lo fundamental del Evangelio, a la convivencia”.

El ambiente que ha acompañado esta visita ha resultado ser lo más especial para él. En su caso, viajó hasta Madrid el pasado fin de semana junto a un grupo de jóvenes, todos juntos en un autobús. La vigilia en la que estuvieron participaron 600.000 personas. Todo ello después de haber esperado casi tres horas. “Es tiempo, pero mientras tanto vas compartiendo la experiencia del camino con quienes están allí, y eso, al final, es lo importante del viaje. Compartir como comunidad, especialmente para los que venimos de las zonas rurales”, cuenta Martínez.

Grupo de jóvenes que viajó desde Caspe hasta Madrid / L.C.

Hasta allí también se desplazó un grupo de peregrinas de la Parroquia de Santa María La Mayor de Alcañiz, quienes se tomaron una fotografía para el recuerdo; o Álvaro Simón, recién ordenado diácono en Madrid. Con orígenes en Muniesa, fue el encargado de proclamar el Evangelio en la misa celebrada en la plaza de Cibeles, ante más de un millón de personas. Tal y como ha adelantado SER Teruel, para Simón ha sido "un evento tan potente que el corazón no termina de asimilar todo lo que vive”. Recién ordenado, ha reconocido que lo vivido supera cualquier expectativa: “Ha sido el mejor regalo de la ordenación que podían hacerme”.

Álvaro Simón, recién ordenado diácono en Madrid. Con orígenes en Muniesa, fue el encargado de proclamar el Evangelio en la misa celebrada en la plaza de Cibeles, ante más de un millón de personas / L.C.
Álvaro Simón, recién ordenado diácono en Madrid. Con orígenes en Muniesa, fue el encargado de proclamar el Evangelio en la misa celebrada en la plaza de Cibeles, ante más de un millón de personas / L.C.

Ese asombro también marcó la experiencia del resto de bajoaragoneses que viajaron hasta Madrid, especialmente la de los más jóvenes, quienes no esperaban la masividad del evento. Algunos ya habían realizado otros viajes como el Jubileo de Roma, pero no como este. “Cuando comienza la oración, a pesar de haber tal cantidad de gente, se hace un silencio y nadie dice nada. Eso te transmite una energía de comunidad muy grande”, explica Martínez.

Para él, es precisamente la juventud la que más oportunidades tiene que aportar a la Iglesia. “Nuestras comunidades tienen sus debilidades, y son ellos los que pueden contribuir a que crezcan. Se han quitado el complejo que podíamos tener una generación atrás, para ser cristianos en la vida pública”, concluye.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Alcañiz, Andorra, Caspe y Calanda suman casi 300.000 euros en ventas en las dos primeras jornadas de Volveremos

Desde el Gobierno de Aragón, aseguran que en el inicio, las ventas están siendo superiores a las de 2025

Comentar

Alcañiz, Andorra, Caspe y Calanda suman casi 300.000 euros en ventas en las dos primeras jornadas de Volveremos

Ramón Celma presenta su candidatura como presidente del PP de Zaragoza con 1.470 avales

El presidente provincial en funciones concurrirá a la reelección en el Congreso Provincial del 27 de junio con el respaldo de 1.470 afiliados y el objetivo de ampliar la implantación...

Comentar

Ramón Celma presenta su candidatura como presidente del PP de Zaragoza con 1.470 avales

Cómo estrenar gafas cada año: Todo lo que incluye el Plan Visual de Óptica Bajo Aragón

La iniciativa facilita la adquisición de gafas nuevas en pequeñas cuotas y combina revisiones, cambios de lentes por variación de graduación, reposición ante roturas e imprevistos y descuentos en servicios,...

Comentar

Cómo estrenar gafas cada año: Todo lo que incluye el Plan Visual de Óptica Bajo Aragón

«No abrir hasta el 12 de agosto»: Aragón reparte más de 100.000 kits con gafas homologadas y una guía para el eclipse

Alumnos de 600 colegios de toda la comunidad recibirán el material para disfrutar del fenómeno bajo todas las medidas de seguridad

Comentar

«No abrir hasta el 12 de agosto»: Aragón reparte más de 100.000 kits con gafas homologadas y una guía para el eclipse

Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo renuevan los folletos de The Silent Route para seguir impulsando el turismo en el territorio

Las dos comarcas quieren poner en valor otros itinerarios cercanos que contribuyan a distribuir los flujos turísticos y generar nuevas oportunidades para las pequeñas localidades

Comentar

Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo renuevan los folletos de The Silent Route para seguir impulsando el turismo en el territorio

Convertir la iglesia de Capuchinos de Alcañiz en una sala de eventos costará 258.000 euros y tres años

Las primeras actuaciones no pueden empezar porque el antiguo templo sigue como almacén pese a la orden de vaciado

3

Convertir la iglesia de Capuchinos de Alcañiz en una sala de eventos costará 258.000 euros y tres años
Periódico del Bajo Aragón Histórico