Alcorisa llora su Drama, suspendido por segunda vez en sus 48 años de historia

«Hoy nuestras lágrimas no son como las de siempre, hoy lloramos de pena, rabia y frustración por no poder representar el Drama de la Cruz desde el corazón», relataba visiblemente emocionado el alcorisano Mario Martín, que encarnaba a uno de los capitanes de la Guardia Romana. Y es que ese sentimiento «inexplicable y que se vive desde pequeño con fuerza» se vio eclipsado este viernes a causa de las fuertes lluvias que obligaron a cancelar la representación por segunda vez en sus 48 años de historia.

Hacía días que los vecinos de la localidad miraban al cielo y a las previsiones meteorológicas, pero sin embargo, este viernes por la mañana Alcorisa amanecía soleada e ilusionada por vivir una cita que solo se puede explicar si la ves. El reloj marcaba las 17.00 y con normalidad, aunque con algunas rachas de viento, empezó la primera escena, la del Sermón de la Montaña. Fue justo en el momento en el que el Cristo empezó a hablar cuando un fuerte vendaval -que para muchos era como retroceder en el tiempo- acompañado de grandes gotas de lluvia se apoderó de la representación.

El fuerte vínculo con el Drama ganó el pulso a las condiciones climáticas y, aunque costaba mantener la indumentaria bien puesta, nada pudo tumbar la escena, la única que pudo vivirse en la tarde del Viernes Santo. Desde abajo, el silencio se apoderó del lugar y tan solo se escuchaban susurros: «qué pena más grande, todas las horas de trabajo y ensayos para que justo tenga que llover hoy». «Pobres actores, no puedo ni imaginar lo que estarán sintiendo».

La primera escena, la del Sermón de la Montaña, se desarrolló con normalidad./ Alba Zurita-Dani Hernández

Tras la primera escena y con esperanza de que cesara situación, se decidió parar 15 minutos y dar una pequeña tregua. En ese tiempo, en el que los corazones se aceleraban por temerse la peor situación, no hizo más que torcerse todavía más, y la plaza quedó totalmente vacía para resguardarse. «Queríamos pasar el Viernes Santo aquí y ver por primera vez esta representación, que tan bien nos han hablado. Estamos muy tristes, sobre todo, por los actores y la organización«, explicó María José López junto a todo su grupo, que venían desde Tortosa y La Codoñera, mientras observaban el panorama.

Tras los 15 minutos, el presidente de la Asociación Drama de la Cruz, Jorge Martín, se vio obligado a pronunciar las palabras que nadie quería escuchar. «No podemos continuar, el tiempo no va a mejorar y no podemos subir al Calvario en estas condiciones, lo sentimos muchísimo», sentenció con un hilo de voz que provocó el aplauso de los cientos de vecinos y visitantes que este viernes se encontraban en Alcorisa. Los actores tampoco pudieron contener las lágrimas y juntos se abrazaron para compartir el angustiado momento. «Llevábamos la preparación con mucha ilusión y para un alcorisano es muy triste porque hay mucho trabajo detrás», expresaron Asún Gracia y Pedro Millán, que representaban al pueblo pobre en la obra.

Justo en el momento en el que el Cristo empezó a hablar, un fuerte vendaval acompañado de grandes gotas de lluvia se apoderó de la representación. Actores y público se refugiaron hasta que les comunicaron la dolorosa noticia de que el Drama se había cancelado./ Alba Zurita

Cabe recalcar, que la 46ª edición del Drama de la Cruz era también la número 25 y última como presidente para Jorge Martín. «No lo esperaba así, me hubiera gustado que fuera una representación como todas las anteriores, seguiré vinculado y ahora será Mario Nuez el que coja el relevo», señaló. Con ello, solo quedará esperar a la siguiente edición, en la que aseguran que «las ganas serán todavía más fuertes» y en la que esperan poder sacarse esta pequeña espinita, que marca la historia del Drama de la Cruz.