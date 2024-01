Alcorisa recibirá 485.000 euros del Plan Miner para el nuevo centro de trabajo de ATADI

Alcorisa aprobó este jueves en pleno el proyecto del nuevo centro de trabajo y economía social de ATADI. Es una estancia de, en torno, a 600 metros cuadrados en los que se situarán unos vestuarios, baños y varias oficinas. Además, el espacio contará con un altillo diáfano de 160 metros cuadrados. También tendrá tres cámaras frigoríficas y la climatización e instalación eléctrica pertinente. A este primer edificio, se une un invernadero con características muy similares al que ya existe.

Las obras, que empezarán lo antes posible, durarán previsiblemente hasta junio, se financiaran al 75% con 485.759 euros que llegan provenientes del Gobierno de Aragón bajo el Plan Miner que vela por la recuperación y fortalecimiento de las comarcas mineras del territorio aragonés.

Se trata de un proyecto que el Consistorio hereda todavía de la legislatura en la que el PSOE era quien estaba al frente del equipo de Gobierno y, según el PP, «no hay grandes modificaciones». El único gran cambio se encuentra en que, debido al alza de los precios, las oficinas que contempla el proyecto no estarán equipadas.

Un pleno «extraordinario y urgente»

El celebrado este jueves fue un pleno extraordinario y urgente, una cuestión que también tuvo que aprobarse, pero que no contó con el apoyo de todos los concejales. Es más, todos los portavoces mostraron su rechazo llegando a asegurar el de Ganar, Daniel Palomo, que no cumplía con las 48 horas mínimas previas que pide la ley. En el caso de Teruel Existe, su portavoz, Gerardo Villarroya, aseguró que en estos casos la oposición tiene una labor muy complicada al no poder contar con el tiempo suficiente para analizar el proyecto que se estaba tratando en el momento. «Dudo que vosotros conozcáis bien todos los detalles del proyecto y del pliego», acusó al equipo de Gobierno. Los socialistas echaron en falta haber tenido «una comisión previa» en la que tratar los pormenores del proyecto. «No sabemos si es el mismo proyecto, si tiene que ver con el anterior…», enumeró Romina Formento.

Aun así, debido a la importancia que tiene que las obras se pongan en marcha lo antes posible para cumplir con los plazos que se establecen en la subvención, todos los grupos votaron a favor tanto del proyecto de la obra como de expediente de contratación y de los pliegos de condiciones.

Óscar Librado toma posesión de su cargo

Además, durante el pleno también se vivió la toma de posesión de Óscar Librado como concejal del PSOE en el Ayuntamiento. El nuevo concejal se une a Romina Formento, que asume la portavocía del grupo socialista. Librado sustituye a Luis Peralta, que a finales del año pasado dimitía de su cargo en el Consistorio.

El resto de concejales aprovecharon para dar tanto la enhorabuena como la bienvenida al nuevo compañero al pleno. «A partir de ahora a trabajar al máximo por el bien del pueblo como el resto», le deseó el alcalde Miguel Iranzo.

Además, el pleno también aprobó la recepción de 230 euros al mes en concepto de uso de unos terrenos de titularidad municipal por los que atraviesa una red eléctrica que da alimentación a una explotación ganadera local.