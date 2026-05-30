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30 MAY 2026|

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Alcorisa reconoce a su tejido empresarial en la V Gala Villa Comercial

FOTOGALERÍA. El Premio Trayectoria recae sobre Materiales de Construcción Piquer y Mármoles y Granitos Piquer, el de Innovación fue para Cristalería Alcorisa y la Asociación Peña Club Paraíso Caracas se lleva el galardón a Asociación Empresarial

Premiados junto con las autoridades en la V Gala Villa Comercial de Alcorisa. / Tomas Montero
Premiados junto con las autoridades en la V Gala Villa Comercial de Alcorisa. / Tomas Montero

La COMARCA30 05 2026

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Alcorisa

ActualidadCultura y Ocio

Alcorisa volvió a poner en valor su tejido empresarial con la celebración de la V Gala Alcorisa Villa Comercial este viernes. El evento reunió a empresarios, asociaciones y autoridades locales para premiar la trayectoria, la innovación y el compromiso en el Catedu (Centro Aragonés en Tecnologías para la Educación).

En esta ocasión, el Premio Trayectoria recayó en Materiales de Construcción Piquer y Mármoles y Granitos Piquer. Fundada en 1967 de la mano de Leonardo y José Piquer cuentan con más de 50 años de experiencia en el sector. Desde Alcorisa se dedican a la venta materiales de construcción, pavimentos, revestimientos, chimeneas y equipamiento para el cuarto de baño.

El Premio Trayectoria recayó sobre Materiales de Construcción Piquer y Mármoles y Granitos Piquer / Tomás Montero
El Premio Trayectoria recayó sobre Materiales de Construcción Piquer y Mármoles y Granitos Piquer / Tomás Montero

El Premio Innovación fue para Cristalería de Alcorisa. Ubicada en el polígono El Royal y con larga trayectoria se encuentra en un proceso de ampliación de una nueva fábrica de vidrio de doble acristalamiento y pionera en España. Suma más de 50 empleados entre directos e indirectos y se prevé crear 16 más.

La Cristalería de Alcorisa recibió el Premio a la Innovación / T. Montero
La Cristalería de Alcorisa recibió el Premio a la Innovación / T. Montero

El último de los reconocimientos se lo llevó la Asociación Peña Club Paraíso Caracas con el Premio Asociación Empresarial. Con 60 años de historia, es una de las asociaciones que lleva más años dinamizando la actividad social del pueblo.

La Asociación Peña Club Paraíso Caracas fue galardonada con el Premio Asociación Empresarial / T. Montero
La Asociación Peña Club Paraíso Caracas fue galardonada con el Premio Asociación Empresarial / T. Montero

La gala, organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Empresarial de Alcorisa, sirvió también como espacio de encuentro y networking entre empresarios y vecinos.

La gala reunió a un numeroso público y también contó con actuaciones musicales / T. Montero

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