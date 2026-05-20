Alcorisa solicita un FITE para habilitar el museo de gigantes en el antiguo matadero, mientras la oposición defiende que sea en la iglesia de San Pascual

Alcorisa trabaja en habilitar un museo para la comparsa de Gigantes y Cabezudos de la localidad, una de las agrupaciones más numerosas de Aragón. Se ha previsto su ubicación en el antiguo matadero pero desde PSOE, Teruel Existe y Ganar/IU solicitan al equipo de gobierno que se reconsidere este emplazamiento. A través de una moción conjunta presentada en el último pleno de este mes de mayo proponen la iglesia de San Pascual, que es donde ya se guardan los gigantes y cabezudos durante todo el año. Piden que ambas opciones -matadero e iglesia- se estudien y comparen mediante informes técnicos sobre la capacidad, funcionalidad, accesibilidad, costes, potencial museístico y afección patrimonial.

Entre otras cosas, alegan que el antiguo matadero se quedará pequeño en caso de que la comparsa continúe creciendo y en la sesión plenaria recordaron que el grupo también necesita ensayar, así como realizar reparaciones de las estructuras, vestirlas y prepararlas, por lo que contar con espacio amplio es básico. Consideran que "potenciar" San Pascual es lo más idóneo porque, entre otras ventajas, el espacio alberga también otras estancias que se podrían destinar a talleres y actividades relacionadas. "La intervención necesaria en San Pascual sería, previsiblemente, más sencilla y económica que la del antiguo matadero porque bastaría con alcanzar un convenio de cesión de uso a largo plazo con el Obispado, acometer obras prioritarias como el tejado, pintura y acondicionamiento general y desarrollar una musealización moderna", especificó la socialista Romina Formento, encargada de defender la moción en la sesión.

Con esta medida sostienen que se "potenciará un espacio patrimonial emblemático del municipio" ya vinculado a esta tradición como es San Pascual y, entre otras cosas, se "evitará una intervención agresiva sobre el antiguo matadero". Por estos, y otros motivos, creen que lo razonable es replantear la ubicación "antes de comprometer inversiones definitivas".

En cuanto al antiguo matadero municipal plantean una rehabilitación que se oriente a la creación de un espacio polivalente y complementario, "respetuoso con su valor patrimonial, capaz de cubrir las demandas de nuestro tejido social que otros edificios municipales no pueden asumir actualmente".

"No es una decisión improvisada"

La moción no salió adelante al obtener cinco votos a favor y seis en contra del PP, que no apoyó la moción por varias razones. Entre ellas, que el hecho de que "el museo se ubique en el antiguo matadero no es una decisión improvisada". "Esta medida formaba parte de nuestro programa electoral, recibimos respaldo y queremos cumplir con nuestros compromisos", explicó la concejal popular Raquel Egea.

Recordó, además, que en marzo de 2025 se mantuvo una reunión con la oposición en la que se expuso la idea de llevar el museo al antiguo matadero. "Entonces ninguno de los grupos mostró ninguna oposición al respecto, por lo tanto, el equipo de gobierno ya ha estado trabajando en este proyecto que está preparado y se ha presentado oficialmente para solicitar una subvención del FITE por valor de más de 802.000 euros, por lo que paralizar ahora este proceso o redactar nuevos informes pone en peligro la ejecución del proyecto si nos cocediesen la ayuda", apuntó.

En cuanto a la idoneidad del emplazamiento, expresó que "sí podría quedarse pequeño, aunque esperemos que no, y afectar al patrimonio pero la rehabilitación va a ser respetuosa con todo lo que se pueda para dar vida a un edificio centenario", añadió Egea, que apuntó que será "más accesible y se integrará con la actividad cultural diaria de la localidad". No obstante, en este punto incidió el alcalde, Miguel Iranzo, que definió el estado actual del antiguo matadero de "totalmente destrozado".

"Mi duda es si realmente habéis visto el matadero, porque se habla de patrimonio pero solo hay suciedad y ruina", añadió. El primer edil aseguró que, "si hubiera estado un poco bien" se hubiera planteado la rehabilitación y dejarlo como museo, pero no es el caso. "Se habla de evitar una intervención agresiva, pero en el estado en que está, eso no tiene cabida", apuntó y afeó a la oposición que no presentasen antes una alternativa. "No me parece serio que el día de la reunión a todo el mundo le parezca bien, nadie dé ideas y ahora que el proyecto está terminado y solicitamos la subvención, presentéis la moción".

Desde la oposición se lamentó que no se volviera a celebrar ninguna otra reunión después de aquella de marzo de 2025, que consideran que fue inormativa y que, como oposición defienden su derecho a escuchar y decidir. "De hecho, en esa reunión se nos presentó un borrador por lo que el proyecto ya estaba y la intención del equipo de gobierno era llevarlo adelante", apuntó Formento. "Al decirnos que se va a pedir financiación para ese proyecto, es cuando nosotros pensamos que se puede pedir ese FITE para otras cuestiones que pueden ser más prioritarias, y con esto no queremos decir que estemos en contra del museo, al revés, pero pensamos que el lugar adecuado en San Pascual", añadió.

Respecto a la iglesia de San Pascual, Raquel Egea valoró que precisamente es la negociación con el Obispado de una cesión de uso uno de los principales escollos porque "es una incertidumbre y no tenemos esa seguridad".