El alcorsiano Abel Peralta y la fabarola Miriam Llop sobresalen en la Gran Trail de la Aneto Posets

El alcorisano Abel Peralta (Alcorisa Fondistas) y la fabarola Miriam Llop (Running Trail Alcañiz) firmaron un valioso séptimo puesto en sendas categorías de la Gran Trail de la Aneto Posets (105 kilómetros y 6760 metros de desnivel acumulado) disputada este pasado fin de semana… Se suma a otros grandes resultados obtenidos por atletas del territorio en las 6 pruebas que comprenden esta competición. En total, participaron unos 3000 corredores. Año a año, la Aneto Posets se ha ido consolidando en el calendario, llegándose a convertir en una de las pruebas de mayor relumbrón a nivel autonómico e incluso nacional.

19 h y 45’ fue el tiempo que el alcorisano Abel Peralta necesitó para recorrer los 105 kilómetros que comprenden esta gran carrera disputada en el Valle de Benasque. Él mismo se muestra contento y satisfecho aunque destaca la dureza de este tipo de carreras. “Saco una nota positiva de la carrera. Llegué al kilómetro 70 u 80 con buenas sensaciones y terminé la bajada corriendo. Llegas a meta completamente roto pero me quedo con un buen sabor de boca”, aseguró Peralta. A su vez, Raúl Aguilar, también del Alcorisa Fondistas, fue décimo tercero, y Miriam Llop, y del Running Trail Alcañiz, fue séptima en féminas con un tiempo de 27 h y 11’. «Estaba muy preparada a nivel mental. Tenía muy presente que iba a terminar. Es cierto que tuve algún problema físico a partir del kilómetro 20 pero lo pude llevar. La rodilla no me dejaba apretar en las bajadas y me impidió lograr un resultado mejor”, destacó la fondista de Fabara. Aún con todo, Llop fue la primera aragonesa en cruzar la línea de meta.

Asimismo, más allá de la Gran Trail, se disputaron otras pruebas de menor distancia: la Vuelta al Aneto, de 55 kilómetros y 3630 metros de desnivel acumulados, la Maratón de las Tucas, la Vuelta al Pico Cerler, de 27km, la Vuelta al Molino, de 11, y el Kilómetro Vertical.

Vuelta al Aneto

En el caso de la Vuelta al Aneto (55 kilómetros), la alcañizana Pilar Prades (Tragamillas Alcañiz) terminó novena en la general y primera en Veterana B. Cumplió así con el reto de la temporada, ya que esta prueba también era valedera para el Campeonato de Aragón. Paró el crono en 10 h 38’ y 41’’. “Estoy muy satisfecha con el resultado. Cada vez el nivel está más alto y para mí ser la mejor en esta categoría de Veterana B ya es todo un logro. Ahora toca descansar en verano y seguir pensando en nuevos retos”, expresó la ultrafondista bajoaragonesa. Asimismo, en hombre es reseñable también el vigésimo sexto puesto de David Vidal (Alcorisa Fondistas) y el vigésimo octavo del hijarano Jorge Laborda (Club de Montaña Zalagarda).

Vuelta al pico Cerler

En la tercera de las pruebas, la vuelta al pico Cerler (26,9 kilómetros de recorrido) lo más destacable fue el segundo lugar alcanzado por Patricia Villanueva, del Matarraña Team. Necesitó un total de 2h 49’ 59’’ para completar el recorrido. En hombres, destacar el décimo lugar de Lorenzo Bellés (AIVADAI).

Vuelta al Molino

En la carrera de 11 kilómetros, la Vuelta al Molino, también dejó grandes resultados de los atletas bajoaragoneses. Carlos Jávega (Matarraña Team) finalizó segundo de la general con un tiempo de 54’ 36”. “Esta carrera, que es muy corta, va desde Benasque hasta Cerler y subes unos 500 metros de desnivel. Hay mucho nivel de corredores y lograr un pódium está bastante bien la verdad”, destacó Jávega. Más allá, Aníbal Navarro (CM La Cordada) fue segundo cadete y octavo del total.

En féminas, la alcañizana Paloma Lizana (CM La Cordada) terminó segunda promesa y octava de la general y María Margelí (Independiente) tercera promesa y décima del total.