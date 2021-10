Las alegaciones a los parques eólicos seguirán seis líneas de argumentación

Varios defectos de forma, estudios socieconómicos «no ajustados» al territorio y daños medioambientales serán algunos de los argumentos que recogerán las alegaciones que los ayuntamientos, la Asociación de Empresarios del Matarraña, Gent del Matarranya y la Plataforma en favor del Paisaje de Teruel argumentarán para intentar paralizar los proyectos de Capital Energy.

Las alegaciones, que finalmente se presentarán antes del 20 de este mes, se estructuran en seis líneas principales. En primer lugar los alegantes afirman que el documento de impacto ambiental presentado por los promotores no cumple los requisitos que el Ministerio de Transición Ecológica exige a la hora de poder desarrollar una instalación de este tipo. Apuntan que el análisis de alternativas es «muy flojo» y que no existen mediciones del recurso eólico. «Hay una falta de rigor y metodología. No existen mediciones de cuál es el recurso eólico en la zona, que aunque sabemos que no es igual al de la ribera del Ebro, como mínimo es exigible que si se va a montar una central de este tipo se sepa que viento hace», explicó Ferrán Vallespinós, uno de los coordinadores de las alegaciones.

En segundo lugar se apunta al paisaje. Los alegantes califican de «impacto brutal» sobre el paisaje la repercusión que tendrían estas instalaciones en un entorno que, subrayaron, es «único» y que precisamente ese paisaje es uno de los principales motores de calidad de vida y económicos de la zona.

En tercer lugar se apunta al impacto sobre la fauna y flora que las plantas eólicas tendrían sobre el ecosistema forestal matarrañense, así como a los animales, especialmente los quirópteros y a las aves, con avistamientos de águila perdicera, entre otras especies. «Sabemos que el Matarraña es rico en especies protegidas y también sabemos que estas instalaciones tienen un impacto brutal sobre esas especies», añadió Vallespinós.

Otro de los puntos que recogen las alegaciones es la contaminación que, a su juicio, la construcción y puesta en marcha de estas plantas provocarán en el Matarraña. «Hablamos de impacto visual, contaminación lumínica, acústica, electromagnética y atmosférica, cosa que tampoco se recoge en este informe de impacto ambiental», añadió el biólogo. El patrimonio ibérico y prehistórico centra otro aspecto de las alegaciones. Los alegantes afirman que el proyecto no tiene en cuenta la riqueza patrimonial de este tipo. «El Ministerio exige unas prospecciones previas y la empresa dice que esas prospecciones las harán más adelante», añadió Vallespinós.

Por último uno de los aspectos con mayor peso en las alegaciones se centrará en el impacto económico. Los alegantes calificaron muy duramente las conclusiones recogidas en el estudio previo. Recordaron que el sector turístico y hostelero del Matarraña es «puntero» en Aragón, con un destino consolidado y que «no ha dejado de crecer» en 20 años, desde que se apostó por «un modelo sostenible» y «de calidad». Asimismo, denunciaron que en dicho estudio se incluye a Maella, Caspe, Alcañiz y Belmonte de San José en el Matarraña y que sin embargo no se habla en ningún momento de Valderrobres. «No saben ni sobre qué territorio están trabajando. Es un notable error de bulto», concluyó Vallespinós.

Este viernes, recogieron las alegaciones que han elaborado desde el Movimiento Ciudadano Teruel Existe.