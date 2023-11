Alertan de que inversores externos acaparan vivienda para uso turístico en el Matarraña

El problema de la falta de vivienda tanto de alquiler como para su adquisición continúa agravándose en el Matarraña. En los últimos 20 años el territorio ha experimentado un exponencial aumento del número de plazas turísticas, pasando de 880 camas en 2003, 1.974 en 2016, 2.480 en 2019 y 2.964 durante el pasado año. Detrás de este crecimiento exponencial del número de camas están, además de los propios vecinos del territorio que han ido destinando parte de sus propiedades a usos turísticos, inversores de fuera del territorio, que han aparecido en los últimos años y cuyo objetivo es la adquisición de inmuebles antiguos o la construcción de nuevas viviendas con el único fin de destinarlas a usos turísticos, descartando para ello su salida a la oferta de alquiler ordinario.

Todo ello provoca dos problemas. El primero de ellos es las dificultades que encuentran muchos jóvenes, nuevos pobladores que se instalan en el Matarraña y también trabajadores eventuales de sectores como la educación, sanidad, banca y sector servicios en general que encuentran trabajo en el Matarraña pero no disponen de alquileres a precios acordes con sus rentas. Estos inversores externos que no residen o no están empadronados en el Matarraña acaparan vivienda sin que apenas se generen después puestos de trabajo.

Otro de los problemas que el territorio está viviendo, tal y como denuncian desde la Asociación de Empresarios del Matarraña, es la «descompensación» entre esas plazas turísticas y camas para pernoctar y la escasez de servicios y oferta de restauración que sea capaz de acoger a todos los visitantes que pernoctan. Por todo ello, los empresarios piden una regulación. «Pedimos que se regule el número de plazas y viviendas destinadas a usos turísticos. Tenemos más plazas, pero no se ha acompañado de un aumento de servicios y además no hay vivienda para nuestros trabajadores», explica Ana Marta Romeo, vocal de la Junta de la Asociación de Empresarios.

La realidad es que, sin contar traspasos, en los últimos 20 años solo se han abierto y sumado cuatro nuevos bares/restaurantes en el Matarraña. Sin embargo en términos absolutos se ha perdido oferta de restauración y bares, ya que muchos de estos han ido cerrando, especialmente en los pueblos más pequeños. En otras poblaciones de mayor tamaño, incluso con una gran afluencia de visitantes durante todo el año, muchos bares han pasado de abrir todo el año a hacerlo solo en épocas de alta afluencia turística. Por su parte, en muchos municipios la falta de relevo generacional ha conllevado el cierre de carnicerías, panaderías y todo tipo de tiendas.

Establecer una Eco-tasa

Desde la asociación plantean además la creación de una eco-tasa para todos los que pernocten en el Matarraña. Pese a que no es una idea nueva, los empresarios plantearon esta posibilidad al nuevo consejero de Turismo, Manuel Blasco, durante su reciente visita al Matarraña. No obstante, desde la Dirección General de Turismo descartaron esta posibilidad desde DGA, sin cerrar la puerta a que sean los ayuntamientos los que puedan encontrar una fórmula.