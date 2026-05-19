Alertan del peligro de circular por la A-222 entre Cuencas Mineras y Zaragoza, y exigen el «fin urgente» de sus obras

La Comarca Cuencas Mineras y el Ayuntamiento de Utrillas reclaman al Gobierno de Aragón "la finalización urgente" de las obras de la carretera autonómica A-222. Es la principal conexión entre las Cuencas Mineras y el centro de la provincia con Zaragoza y "presenta problemas de seguridad que siguen sufriendo los conductores".

El presidente en funciones de la Comarca Cuencas Mineras, Carlos Pardo, y el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, denuncian que varios tramos asfaltados entre noviembre y diciembre continúan sin señalización horizontal. Tachan la situación de "incomprensible" tras más de año y medio de obras. "Esos tramos se asfaltaron en invierno, en noviembre y diciembre del año pasado. Es incomprensible que seis meses después no se hayan terminado de pintar las líneas horizontales", señalan.

Ambas instituciones alertan del riesgo que supone circular por esta vía en días de lluvia, niebla o durante la noche, especialmente en el tramo comprendido entre la rotonda de Montalbán, La Hoz de la Vieja y Cortes de Aragón. "La ausencia de líneas en la calzada provoca una conducción peligrosa al no existir referencias visuales suficientes", señalan.

Además, recuerdan que este problema ya fue trasladado en enero a la Dirección General de Carreteras sin que, hasta la fecha, se haya solucionado. Tanto la Comarca como el Ayuntamiento consideran que "existe una falta de sensibilidad hacia el territorio" y reclaman una actuación inmediata para completar la señalización y garantizar la seguridad de los usuarios. "No son formas de ejecutar una obra tan simple, no estamos hablando de ejecutar una nueva carretera, es asfaltar y pintar. Nada más. Que nos tengan seis meses un tramo principal con una señal de obras de manera continua, porque falta la pintura en el suelo, no es entendible y está generando riesgos y accidentes", añaden.