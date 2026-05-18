El Colegio Rural Agrupado del Mezquín, de la localidad de Castelserás, ha sido el vencedor del concurso para diseñar el casco que Álex Rins llevará en el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El proyecto, realizado por un grupo de cuatro alumnos, ha sido seleccionado directamente por el propio piloto y, después de un proceso para adaptar el boceto a las homologaciones vigentes de la máxima competición del motociclismo, será el diseño definitivo que lucirá en la prueba de Motorland Aragón.

El Gran Premio de Aragón de MotoGP, el cual se celebrará los próximos 28, 29 y 30 de agosto, será de nuevo el escenario donde el piloto que desciende de la localidad de Valdealgorfa lucirá un diseño en el casco realizado por alumnos. Los ganadores podrán disfrutar de un acceso para cada integrante del grupo con el que podrán asistir el jueves del Gran Premio de Aragón al circuito bajoaragonés.

El grupo vencedor presentará ese jueves, junto a Álex Rins, su diseño para posteriormente acompañar al piloto del equipo Monster Energy Yamaha a un tour de las instalaciones y el paddock de MotoGP.

El diseño ganador / Motorland Aragón

Un claro mensaje

Alexandra Monistrol y Ander Lahoz, alumnos de 5º de Educación Primaria, junto a Julio Serrano y Mara Martín, de 6º curso, son los artífices del boceto. Este diseño mezcla diseños metálicos con diamantes que simbolizan los premios que el piloto, con descendencia de Valdealgorfa, ha logrado a lo largo de su carrera. Además, el grupo ha querido añadir un mensaje de ánimo y apoyo en forma de hashtag que dice “Yo elijo ganar”. Unas palabras que ayudarán a Álex Rins en el Gran Premio de casa.