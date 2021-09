Álex Rins: «Llego con una gran carga de fuerza y de ambición»

Para comenzar, ¿cuál es el balance que haces de lo que va de temporada?

Está siendo una temporada con muchos altibajos. Con carreras en las que he estado luchando por los puestos de honor pero que por un motivo u otro no he rematado. Tras el parón de verano he comenzado con fuerza a pesar de que en la doble cita de Austria las cosas no fueron bien ya que es un trazado en el que no me siento muy cómodo porque no se adapta a la Suzuki. Por fortuna, en Silverstone el trabajo realizado durante las semanas festivas dio su fruto y logré terminar segundo. Sin duda es la mejor manera de llegar al Gran Premio Tissot de Aragón.

¿Cómo te ves en este momento para intentar conseguir los resultados que lograste el pasado año en Alcañiz?

En estos momentos me veo muy bien. El segundo puesto en Gran Bretaña me cargó de fuerza y de ambición. Ahora vienen circuitos que me gustan bastante, quizá donde sufro un poco más es en Misano, pero tanto Motorland como Texas, Portimao o Valencia son circuitos que me gustan y que se adaptan bastante bien a la moto. A todo ello se une que voy a correr rodeado de mi gente por lo que no me queda más remedio que hacerlo lo mejor posible.

¿Y en cuanto a la moto?

La verdad es que durante toda la temporada me estoy sintiendo muy bien sobre la Suzuki, aunque al comienzo del año no salieron los resultados que hubiéramos querido. Creo que con respecto a las de nuestros rivales la nuestra tiene muy buen paso por curva, pero quizá este año el resto de fábricas hayan dado un paso adelante mayor que el nuestro y creo que todo está muy igualado. En estos momentos la montura la hemos mejorado mucho y espero que en lo que resta de año responda como yo espero que lo haga.

¿Cuáles son esos detalles que crees que deberías pulir para mejorar los resultados?

Primero y principal tener algo más de constancia y, en segundo lugar, mejorar esas cosas que nos faltan a vuelta rápida y que nos servirán para igualarnos a nuestros rivales.

¿Qué objetivo te has marcado para este fin de semana?

Me gustaría ganar, no quiero engañar a nadie, porque me lo está pidiendo toda la afición, pero va a ser muy difícil porque cada año que pasa la igualdad es mayor. Lo que está claro es que lo que pueda hacer lo iré viendo durante todo el fin de semana.

¿Cómo recuerdas lo que conseguiste la temporada pasada en las dos carreras que se disputaron en Motorland?

Las recuerdo con mucha alegría porque una la gané y en la otra finalicé segundo. La experiencia fue inenarrable. Lo único que faltó es el público en las gradas. Por este motivo me gustaría dedicarle a todas esas personas que vienen a verme y que me siguen carrera a carrera un triunfo.

¿Qué supone para ti en particular pero para todos los pilotos en general el que vuelva el público a las gradas?

El haber corrido sin público durante un largo año ha sido muy triste. El ambiente se parece a los entrenamientos que realizamos en pretemporada. Por fortuna ahora con los aficionados de vuelta a los circuitos comienza la acción

Rossi deja al final de temporada la competición, ¿qué ha supuesto para ti haber rivalizado con el italiano?

Ha sido todo un auténtico placer haber compartido durante estos años pista con él.

¿Qué objetivos te marcas de aquí a final de temporada?

Conseguir alguna victoria que de momento se me resiste y si es en Alcañiz mucho mejor.

Para terminar, ¿cómo llevas el ser muy pronto papá?