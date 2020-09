Alicia Pérez conquista la Media Maratón de Barbastro

Alicia Pérez se convirtió el pasado domingo en la campeona de Media Maratón de Aragón tras su paso por la prueba celebrada en Barbastro. Con un tiempo de 1 hora 15 minutos y 11 segundos la albalatina quedó a tan solo un segundo de batir el récord en esta prueba, y consiguió una diferencia de 9 minutos respecto a la corredora que quedó segunda. «Estoy muy contenta. Me he visto muy bien y me ha dado confianza para lo que ahora me viene, porque realmente mi objetivo es el Maratón», explicó.

Un regreso a la actividad marcado por la «ilusión», según aseguró Pérez, que se está preparando para la Maratón de Valencia, que previsiblemente se celebrará el próximo 6 de diciembre. Una gran cita para la que lleva entrenándose meses y que estará marcada por las medidas Covid, con las que también contó la prueba oscense.